سفر وزیر امور خارجه به اوگاندا جهت شرکت در اجلاس وزرای عدم تعهد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اوگاندا برای شرکت در نوزدهمین اجلاس میان‌دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خبر داد.

شعار اصلی این اجلاس «تعمیق همکاری برای رفاه بیشتر جهانی» تعیین شده است و وزرای خارجه و هیأت‌های دیپلماتیک از بیش از ۱۲۰ کشور عضو جنبش در آن حضور خواهند داشت.

به گفته بقایی، در جریان این نشست، علاوه بر مباحث عمومی و اعلام مواضع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد نیز با حضور دولت‌های عضو آن از جمله جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه ضمن تبیین مواضع کشورمان در نشست عمومی وزرای خارجه، در حاشیه اجلاس نیز با همتایان خود از کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.