  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

پایان ماموریت سفیر لبنان در ایران

پایان ماموریت سفیر لبنان در ایران

سفیر لبنان در کشورمان در پایان ماموریت دیپلماتیک خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن عباس» سفیر لبنان در کشورمان در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ضمن حضور در وزارت امور خارجه، با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

پایان ماموریت سفیر لبنان در ایران

کد خبر 6620955
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها