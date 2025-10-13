پایان ماموریت سفیر لبنان در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسن عباس» سفیر لبنان در کشورمان در پایان مأموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ضمن حضور در وزارت امور خارجه، با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.