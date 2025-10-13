پیام عراقچی در پی انتخاب دیپلمات ایرانی در کمیته مشورتی حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پی انتخاب دیپلمات کشورمان به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشرپیامی صادر کرد.

متن پیام وزیر خارجه به شرح زیر است:

سرکار خانم افسانه نادی‌پور کارشناس ارشد وزارت امور خارجه انتخاب شایسته‌ی سرکار عالی به عنوان عضو کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را صمیمانه تبریک می‌گویم.

این موفقیت برجسته و تاریخی که برای نخستین بار از زمان تأسیس شورای حقوق بشر، نماینده‌ای از جمهوری اسلامی ایران به عضویت این کمیته مهم بین‌المللی برگزیده می‌شود، مرهون تلاش‌های مستمر و شایستگی‌های ارزشمند شما در طول سال‌ها خدمت صادقانه در عرصه دیپلماسی کشور است.

بدون تردید، حضور یک بانوی دیپلمات ایرانی باسابقه و متخصص همچون سرکار عالی در این جایگاه، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه کشورمان در مجامع بین المللی و تقویت دیپلماسی چندجانبه ایفا کند.

برای سرکار عالی آرزوی توفیق، سربلندی و موفقیت روزافزون دارم.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران