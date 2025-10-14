به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه ظرف ۲۴ ساعت گذشته را که منجر به شهید و مجروح شدن حداقل ۱۰ نفر شد، همچنین تخریب باغهای زیتون و سوزاندن منازل مسکونی در کرانه باختری و هتک حرمت مسجدالاقصی توسط شهرکنشینان افراطی صهیونیست را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی ضامنان آتشبس و وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف جنایات خود شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری عادت همیشگی رژیم اشغالگر در نقض عهد و سوء استفاده از فرصت آتشبسهای اعلامی برای تداوم اقدامات مجرمانه خود علیه فلسطینیان، نسبت به پیامدهای هرگونه بیعملی ضامنان آتشبس در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هشدار داد.
نظر شما