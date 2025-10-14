  1. سیاست
هشدار نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی به رغم اعلام آتش‌بس

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری عادت همیشگی رژیم اشغالگر در نقض عهد و سوء استفاده از فرصت آتش‌بس‌های اعلامی، نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، حملات و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه ظرف ۲۴ ساعت گذشته را که منجر به شهید و مجروح شدن حداقل ۱۰ نفر شد، همچنین تخریب باغ‌های زیتون و سوزاندن منازل مسکونی در کرانه باختری و هتک حرمت مسجدالاقصی توسط شهرک‌نشینان افراطی صهیونیست را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی ضامنان آتش‌بس و وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف جنایات خود شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری عادت همیشگی رژیم اشغالگر در نقض عهد و سوء استفاده از فرصت آتش‌بس‌های اعلامی برای تداوم اقدامات مجرمانه خود علیه فلسطینیان، نسبت به پیامدهای هرگونه بی‌عملی ضامنان آتش‌بس در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هشدار داد.

