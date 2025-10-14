به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ همه ساله و در راستای ارتقای سنت خدمتگزاری عوامل حج، فراخوان‌های مربوطه در سامانه جامع کارگزاران ایجاد می‌شود تا متقاضیان واجد شرایط پس از شرکت در فراخوان و قبولی در آزمون‌ها وارد چرخه خدمتگزاری شوند.

فراخوان آزمون سمت‌های ارتقایی که از چندی قبل آغاز شده بود به پایان رسیده و متقاضیان در انتظار برگزاری آن در آخرین جمعه مهر ماه هستند.

۲۵مهر ۱۴۰۴ تاریخ برگزاری آزمون سراسری در کشور می‌باشد که حدود ۱۴۰۰ نفر از متقاضیان در استان‌های مختلف در آن شرکت می‌نمایند و پس از این مرحله باید در آزمون مصاحبه حضوری نیز نمرات لازم کسب کنند تا به جرگه عوامل حج تمتع بپیوندند یا در جایگاه‌هایی که هستند ، ارتقا یابند.

اما نکته بسیار مهم در سمت‌های ارتقایی داشتن مدرک کارشناسی، با میانگین سنی ۴۵ تا ۵۰ سال (بنابر سمت مورد تقاضا) و بالا بودن نمرات ارزشیابی است.

در حقیقت افراد انتخاب شده رفته رفته در سمت‌های ارتقا یافته به فعالیت می‌پردازند و به گونه‌ای تلفیقی از جوانگرایی و تجربه را خدمت رسانی بهتر به زوار شاهد هستیم.

متقاضیان می‌توانند برای دسترسی به فراخوان انواع آزمون‌های حوزه کارگزاران حج و زیارت سازمان به سامانه kargozaran.haj.ir مراجعه کنند.