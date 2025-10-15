به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری عصر چهارشنبه در جمع کارگزاران حج شهرستان‌های شاهرود، دامغان و میامی به میزبانی سالن جلسات اداره ارشاد اسلامی شاهرود اعلام کرد: سیاست جدید سازمان حج و زیارت برای تمتع ۱۴۰۵ میزان استقبال از پیش ثبت نام‌ها در تخصیص سهمیه به استان‌ها است.

وی با بیان اینکه در سنوات قبل، آماری را به استان‌ها تخصیص می‌دادند که بر مبنای میزان حجاج سه سال گذشته بود برای مثال در سه سال اخیر استان سمنان یک هزار الی یک هزار و ۳۰۰ متقاضی تمتع داشت که سهمیه برای استان بر همان مبنا تعیین می‌شد و به همین شکل نام نویسی ها صورت می‌گرفت، افزود: امسال اما سیاست‌ها تغییر پیدا کرده و سازمان حج و زیارت آمار یک هزار اعزام را برای استان سمنان پیش بینی کرده اما ۶۰۰ نفر به این استان اختصاص می‌دهد و البته این سیاست برای همه استان‌ها یکسان است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ادامه داد: در واقع سازمان حج و زیارت قصد دارد با این سیاست ببیند که استان‌ها در پیش ثبت نام چطور عمل می‌کنند و اگر در پیش ثبت نام توانستیم شاهد نام نویسی همه ۶۰۰ نفر سقف تعیین شده باشیم مابقی آمار متقاضیان تا یک هزار نفر هم به استان اختصاص پیدا خواهد کرد و اگر پیش ثبت نام ما ضعیف باشد طبیعتاً سازمان حج و زیارت آمار بعدی اعزام‌ها را به استان‌هایی که بیشتر استقبال کرده باشند، اختصاص خواهد داد.

چتری با بیان اینکه این سیاست می‌طلبد که کارگزاران حج و زیارت در سراسر استان سمنان تمام کوشش خود را برای اطلاع رسانی در خصوص پیش ثبت نام به کار بگیرند تا مردم از این روند آگاه باشند، تاکید کرد: اداره کل حج و زیارت استان سمنان تلاش دارد تا با یاری کارگزاران حج و زیارت در سراسر استان اطلاع رسانی لازم را تا فرصت باقی است صورت دهد و در راستای جذب زائران در پیش ثبت نام اقدام خوبی انجام شود.

وی افزود: اگر بخواهیم در زمینه اطلاع رسانی و جذب زائران در پیش ثبت نام ضعیف عمل کنیم، انتظاری که در حوزه حج و زیارت داریم برآورده نخواهد شد لذا این موضوع می‌طلبد که کارگزاران با دقت نظر و تلاش وافر به جذب زائران بپردازند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بیان کرد: اقدامات لازم برای پیش ثبت نام در مجموعه اداره کل حج و زیارت استان سمنان انجام شده است برای مثال با ائمه جمعه استان جلسات و مکاتباتی صورت گرفته است همچنین شاهد برپایی میزخدمت در نماز جمعه‌های سراسر استان هستیم تا بتوانیم اطلاع رسانی خوبی را صورت دهیم از طرف دیگر در بحث فضای مجازی و رسانه‌ای نیز کارهایی صورت گرفته و برنامه‌هایی در دستور کار داریم که امید است بتوانیم شاهد اجرای خوب این برنامه‌ها باشیم.

چتری با بیان اینکه با تمام دستگاه‌های اداری استان سمنان همچنین مکاتباتی صورت گرفته است و اطلاعیه‌ای هایی ارسال شده تا بتوانیم اطلاع رسانی لازم را بابت ضرورت پیش ثبت نام تمتع ۱۴۰۵ داشته باشیم، بیان کرد: استفاده از تابلوهای اطلاع رسانی ادارات و دستگاه‌های اجرایی، نشست با کارگزاران حج و زیارت و بررسی بهترین روش‌های اطلاع رسانی و تبلیغات به خصوص بهره گیری از ظرفیت مساجد، فضای مجازی و … از دیگر اقداماتی است که در این مدت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه پیش ثبت نام تمتع ۱۴۰۵ همچنین دارای اهمیت بسیار زیادی است در نتیجه یک شماره تلفن نیز برای تمام مردم استان سمنان اختصاص داده شده که به سوالات و ابهامات مردم در اسرع وقت پاسخ داده شود گفت: از کارگزاران حج و زیارت استان سمنان نیز می‌خواهیم که به تبلیغ و اطلاع رسانی تمتع ۱۴۰۵ بپردازند و از ظرفیت‌های مختلف در این مسیر بهره گیری کنند.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان همچنین اعلام کرد: تعداد زائران، سهمیه‌ها و کاروان‌ها و دفاتر زیارتی و … تمتع ۱۴۰۵ هنوز مشخص نیست در نتیجه پاسخگویی سوالات مردم در حوزه پیش ثبت نام به صورت عمومی از سوی حج و زیارت استان سمنان خواهد بود.