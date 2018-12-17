صدور کارت آزمون ارتقا کارگزاران حج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل امور کارگزاران سازمان حج و زیارت، نحوه پرداخت هزینه و اخذ کارت ورود به جلسه آزمون متقاضیان ارتقا در مسئولیت‌های کارگزاری حج تمتع را اعلام کرد.

بنابر این گزارش، متقاضیان واجد شرایط که پیش از این کد رهگیری دریافت کرده‌اند می‌بایست از روز دوشنبه، ۲۶ آذرماه، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی http://edu.haj.ir نسبت به پرداخت هزینه آزمون و اخذ کارت ورود به جلسه اقدام کنند و برای ورود به جلسه می‌بایست کارت چاپ‌شده ورود به جلسه را همراه داشته باشند.

یادآوری می‌شود، آزمون ارتقای مدیران و معاونان کاروان‌ها، معاونان مجموعه‌ها و مأموران اجرایی سال اولی کاروان‌ها و مجموعه‌ها، ساعت ۱۵ روز جمعه ۳۰ آذرماه، به صورت همزمان در تمامی مراکز استان‌ها (به استثنای استان ایلام) و شهرستان کاشان برگزار می‌شود.

حوزه امتحانی متقاضیان استان ایلام، استان کرمانشاه است.

آنچه باید متقاضیان طرح ارتقا در مسئولیت‌های کارگزاری حج تمتع بدانند

اداره کل امور کارگزاران سازمان حج و زیارت همزمان با نزدیک شدن به آزمون طرح ارتقا در مسئولیت های کارگزاری حج تمتع دستورالعمل های این آزمون که جمعه ۳۰ آذر برگزار می شود را اعلام کرد.

۱-چهار (۴) دسته دفترچه سوالات به شرح زیر تهیه شده است:

دفترچه سوالات مامور اجرایی کاروان و مجموعه (عوامل سال اولی)

دفترچه سوالات مدیر کاروان

دفترچه سوالات معاون مجموعه

دفترچه سوالات معاون کاروان

دفترچه سوالات معاون کاروان بین داوطلبانی توزیع می شود که در سمت پاسخنامه آنان عنوان معاون کاروان یا معاون کاروان ‌/ معاون مجموعه درج شده است.

۲-با توجه به فراخوان های ارتقاء پنج (۵) دسته پاسخنامه به شرح زیر تهیه شده است:

پاسخنامه مامور اجرایی کاروان و مجموعه (عوامل سال اولی)

پاسخنامه مدیر کاروان

پاسخنامه معاون کاروان

پاسخنامه معاون مجموعه

پاسخنامه مشترک (معاون کاروان ‌/ معاون مجموعه)

۳-پاسخنامه به نام هر یک از متقاضیان می باشد.

۴-آزمون در ساعت ۱۵:۰۰ روز جمعه مورخ ۳۰‌/۰۹‌/۱۳۹۷ به صورت همزمان در کلیه مراکز استان ها (باستثنای ایلام) و شهرستان کاشان برگزار خواهد شد. از این رو موارد زیر جهت هرگونه اقدام اعم از اطلاع رسانی به مجریان و داوطلبان در روز آزمون اعلام می گردد.

آدرس های محل برگزاری آزمون در سامانه آموزش بارگذاری شده است و داوطلبان می بایست برای آگاهی به سامانه آموزش مراجعه نمایند.

عناوین دروس آزمون ها و تعداد سوالات به شرح زیر می باشد. (به استثنای سمت معاون کاروان‌/ معاون مجموعه)

تعداد سوالات یکصد (۱۰۰) عدد و زمان پاسخگویی به سوالات نود (۹۰) دقیقه می باشد.

توجه: داوطلبانی که در سمت معاون کاروان ‌/ معاون مجموعه در آزمون شرکت کرده اند می بایست به سوالات یک تا یکصد و بیست (۱۲۰) سوال در مدت صد (۱۰۰) دقیقه پاسخ دهند. (برای مدیریت آزمون، همانطور که در بندهای قبل اشاره شده شماره صندلی این داوطلبان در انتهای ردیف قرار گرفته است)

کلیه سوالات دارای ضریب یک می باشد.

سوالات احکام و مناسک اهل سنت، براساس آمار اخذ شده، تکثیر و خارج از دفترچه ارسال گردیده است. برادران اهل سنت باید به ده ‌/ پانزده سوال اول دفترچه با توجه به سمت خودشان پاسخ دهند.

توجه: سوالات احکام آزمون مامور اجرایی کاروان و مجموعه (سال اولی) پانزده (۱۵) عدد و سوالات احکام آزمون سایر سمت ها ده (۱۰) عدد تهیه و تنظیم شده است.

پاسخنامه سوالات شامل اطلاعات؛ کد ملی، نام و نام خانوادگی، عکس، حوزه امتحانی، سمت، مذهب و شماره صندلی می باشد. که در صورت وجود مغایریت در کد ملی، عکس یا نام و نام خانوادگی، مراتب به مسئول مربوطه اعلام گردد.

توجه: به هیچ وجه روی پاسخنامه این افراد مطلبی نوشته نشود و علامتی ثبت نگردد.

داوطلبان می بایست برای گرفتن کارت ورود به جلسه آزمون از روز دوشنبه مورخ ۲۶‌/۰۹‌/۹۷ به سامانه آموزش به آدرس edu.haj.ir مراجعه و پس از ورود به پنل کاربری خود (با نام کاربری و رمز عبور خود در سامانه کارگزاران) از منوی سیستم آموزش، ابتدا گزینه پرداخت هزینه آزمون را انتخاب و پس از انجام فرآیند و پرداخت مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال معادل چهل هزار تومان، گزینه دریافت کارت ورود به جلسه را انتخاب و نسبت به چاپ کارت اقدام نمایند.

همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان الزامی است. بدیهی است از ورود افراد بدون کارت ممانعت بعمل آید.

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت تطبیق عکس با چهره شرکت کنندگان الزامی است.

هر داوطلب موظف است کلیه ادوات مورد نیاز برای آزمون (مداد، تراش، مداد پاک کن) را شخصاً تهیه و همراه داشته باشد.

افردی که در فراخوان طرح ارتقا شرکت ننموده و یا کارت ورود به جلسه را دریافت نکرده اند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.