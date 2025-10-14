رویکرد سازمان نظام پزشکی باید تغییر کند

علی فرجی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رویکرد اصلی سازمان نظام پزشکی، باید این مهم باشد که جایگاه خودش به عنوان تنها نهاد صنفی قدرتمند پزشکان را پیدا و مجدداً آن را تثبیت کند.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی برای تثبیت جایگاه خودش، باید تغییر رویکرد بدهد و از یک سازمان که فقط پروانه مطب و حق عضویت دریافت می‌کند؛ به سازمان کارآفرین، سرمایه آفرین و همچنین، مدافع پزشکان در امور حقوقی و اجتماعی تبدیل شود و وظایف صنفی خودش را به درستی انجام دهد.

این متخصص کودکان ادامه داد: بنابراین، بحث مهم بازیافت جایگاه اصلی سازمان نظام پزشکی به عنوان تنها صنف قدرتمند و قانونی است و کاری که باید بکند، این است که اعتماد پزشکان را به خودش بازگرداند و ما شاهد اقبال آنها در انتخابات باشیم.

فرجی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی باید پزشکان را در اخذ تصمیمات دخالت دهد و اگر قرار باشد فقط شاهد تکرار کارهای قبلی سازمان باشیم، مشکلات حل نخواهد شد.

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران، با اشاره به توقعات جامعه پزشکی از سازمان نظام پزشکی، گفت: این سازمان باید خانه و مامن جامعه پزشکی باشد، به طوری که با حضور در این خانه احساس آرامش کند.

فرجی اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی باید بتواند در عین حال که خدمات خوبی به جامعه پزشکی می‌دهد، مدافع حقوق آنها در سطوح مختلف باشد و دغدغه‌ها و مشکلات جامعه پزشکی را مرتفع سازد.

وی بر اهمیت کارکرد سازمان نظام پزشکی در استیفای حقوق جامعه پزشکی از مسیر دولت و مجلس شورای اسلامی، تاکید و تصریح کرد: بازگشت تعیین تعرفه‌ها به سازمان نظام پزشکی، از اموری است که باید حتماً پیگیری شود.

فرجی با نامناسب خواندن وضعیت موجود سازمان نظام پزشکی، گفت: سازمان نظام پزشکی برای حل مشکلات جامعه پزشکی در سطوح مختلف به ویژه مشکلات پزشکان جوان، باید بجنگد.