به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی، با اشاره به استقبال بیشتر پزشکان از انتخابات نهمین دوره نظام پزشکی گفت: استقبال از انتخابات امسال نسبت به دوره‌های گذشته بهتر بود. در سال‌های گذشته معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد از همکاران در انتخابات شرکت می‌کردند، اما امسال شاید بتوان گفت حدود ۲۰ درصد از جامعه پزشکی مشارکت کردند. البته این میزان هنوز با سطح ایده‌آل فاصله دارد، اما نسبت به گذشته پیشرفت محسوسی است.

وی با عنوان این مطلب که باید درباره علت و چرایی این افزایش مشارکت بیشتر فکر شود، افزود: به نظر می‌رسد فعالیت گسترده انجمن‌ها و گفتگوهای محتوایی آنها با همکاران تأثیر به سزایی داشته است. امروز بسیاری از همکاران ما با مشکلات صنفی و معیشتی جدی روبه‌رو هستند و این امر باعث شد احساس مسئولیت بیشتری نسبت به آینده صنف خود داشته باشند.

فرجی با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات نظام پزشکی، گفت: افزایش مشارکت دو فایده دارد؛ نخست اینکه مدیران و اعضای جدید سازمان نظام پزشکی با پشتوانه رأی بیشتری وارد مجموعه می‌شوند و این مسئله برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های آینده بسیار مهم است. دوم، اینکه وقتی مشارکت بالا می‌رود، زمینه برای ورود افراد جدید، تفکرهای تازه و سلیقه‌های متفاوت به سازمان فراهم می‌شود؛ و این یعنی احتمال تغییر و پویایی در نظام پزشکی بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: البته این میزان مشارکت هنوز برای ایجاد تحول بنیادین در سازمان نظام پزشکی کافی نیست. ای کاش شاهد حضور ۵۰ تا ۷۰ درصدی همکاران بودیم تا این نهاد صنفی بیش از پیش جدی گرفته شود. امیدوارم در آینده، جامعه پزشکی با احساس مسئولیت بیشتری در این عرصه حاضر شود.

فرجی با تأکید بر ضرورت رویکرد فعال سازمان نظام پزشکی گفت: امیدوارم هیئت مدیره‌ای قوی در این دوره شکل بگیرد؛ هیئتی که سیاست‌های سازمان نظام پزشکی را تغییر دهد، فعال‌تر عمل کند و بتواند جایگاه از دست‌رفته جامعه پزشکی را بازگرداند. برخی رشته‌های تخصصی مانند کودکان، طب اورژانس، عفونی، داخلی و بیهوشی در شرایط بحرانی قرار دارند و در حال تحلیل رفتن هستند. اگر برای این وضعیت راهکاری فوری اندیشیده نشود، کشور در سال‌های آینده با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: وضعیت فعلی برخی رشته‌های تخصصی مانند بیمار بدحالی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد؛ نه برگزاری جلسات طولانی و تأخیر در تصمیم‌گیری. امیدوارم مدیران جدید با جدیت و فوریت عمل کنند و در صورت نیاز به اصلاح قوانین، این موضوع را به صورت فعالانه پیگیری نمایند تا سازمان نظام پزشکی به نهادی مؤثر، پویا و مدافع واقعی جامعه پزشکی تبدیل شود.