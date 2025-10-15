علی فرجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مطالبات پزشکان جوان اشاره کرد و گفت: متأسفانه با توجه به آنچه که در سال‌های گذشته برای جامعه پزشکی کشور اتفاق افتاده است، آن آینده خوبی که افراد برای انتخاب رشته پزشکی هم به لحاظ اقتصادی و هم جایگاه اجتماعی مدنظر داشتند، دیگر کمتر متصور است و برای همین، پزشکان ما دچار یک بی انگیزگی و افسردگی نسبت به آینده خود هستند.

وی افزود: وقتی بررسی می‌کنیم و به درمانگاه‌های دولتی و خصوصی سر می زنیم، باورتان نمی‌شود که دریافتی پزشکان جوان ما گاهی اوقات کمتر از یک راننده در بخش خصوصی است.

این متخصص کودکان، با اشاره به مخاطرات شغلی حرفه پزشکی، ادامه داد: پزشکان با جان انسان سر و کار دارند و یک شغل پُر استرس و پُر از اضطراب است و متأسفانه کار به جایی رسیده که گاهی اوقات اگر فرد برود راننده تاکسی اینترنتی بشود، درآمد بیشتری دارد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم آینده‌ای برای پزشکان جوان متصور باشیم، زیرا تعرفه‌ای که ما داریم و مصوب می‌شود؛ سابقه طبابت لحاظ نمی‌شود و اگر امروز تعرفه‌ای می‌گیرد، ۱۰ سال بعد هم بدون لحاظ سابقه، همان تعرفه را می‌گیرد. در حالی که برای یک کارمند، افزایش حقوق همراه با سابقه شغلی اعمال می‌شود.

فرجی گفت: در چنین شرایطی، یک پزشک جوان نمی‌تواند آینده درخشان شغلی و اقتصادی را برای خودش متصور باشد.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر، با توجه به آنچه که رسانه‌ها جایگاه جامعه پزشکی را مورد خدشه قرار دادند و اعتماد به پزشکان را پایین آوردند؛ بنابراین، پزشک جوان ما، جایگاه اجتماعی خوبی هم برای خودش متصور نیست. لذا، مهم‌ترین مطالبه پزشکان جوان این است که آینده خوبی برای خودش متصور باشد و این آینده خوب، لازمه اش این است که اقتصاد درمان، تعرفه‌ها، معیشت و از همه مهم‌تر، جایگاه اجتماعی پزشکان تخریب نشود و اعتماد به آنها، برگردانده شود.

فرجی در ادامه به فعالیت انجمن پزشکان کودکان ایران، اشاره کرد و گفت: آنچه که انجمن پزشکان کودکان ایران طی دو سال گذشته انجام داده، همین اهداف بوده است. لذا، ما برای معیشت همکاران خودمان از طریق کانال‌های قانونی جنگیدیم.

وی افزود: در چهار سال گذشته سازمان نظام پزشکی برای پزشکان جوان و پزشکان کودکان خیلی تلاش کرد، اما یک دست صدا ندارد. در حقیقت باید کل بدنه سازمان و شورای عالی و هیئت مدیرها باید تلاش کنند تا سازمان نظام پزشکی بتواند با یک پشتوانه قوی بتواند برود بجنگد و حق صنف را بگیرد.

فرجی گفت: سازمان نظام پزشکی به عنوان خانه جامعه پزشکی باید بتواند در تمامی ابعاد حمایتی، تلاش کند تا جامعه پزشکی به جایگاه واقعی خودش برگردد. این سازمان ظرفیت‌های قانونی زیادی دارد که باید با رأی بالای اعضا پشتیبانی شود.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی باید روش تأمین مالی خودش را تغییر بدهد؛ زیرا، اداره سازمان بر اساس گرفتن حق عضویت، اشتباه است. سازمان نظام پزشکی باید به اشتغال پزشکان جوان کمک کند تا بتواند شرایطی برای تهیه مطب و…، داشته باشند.