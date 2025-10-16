به گزارش خبرنگار مهر، سازمان نظام پزشکی به عنوان خانه صنفی جامعه پزشکی کشور تلقی می‌شود که بیش از ۳۷۰ هزار عضو دارد و اعضای آن فقط پزشکان نیستند، بلکه شامل دندانپزشکان، داروسازان، آزمایشگاهیان، گروه‌های پروانه دار و…، می‌شود. در واقع، بزرگ‌ترین سازمان صنفی در حوزه سلامت کشور است که از جایگاه قانونی و حقوقی قوی نیز برخوردار است.

نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، در حالی قرار است روز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ در نقاط مختلف کشور برگزار شود که جامعه پزشکی از شرایط موجود رضایت ندارد.

مشکلات تعرفه‌ها، گرفتن حق تعیین تعرفه‌ها از سازمان نظام پزشکی، مسئله زیرمیزی، تورم، دخالت افراد غیر مجاز در امور پزشکی و ده‌ها مشکل دیگر که باعث شده انگیزه‌های حضور در پای صندوق‌های رأی، با اما و اگر همراه باشد.

البته استقبال سرد جامعه پزشکی از انتخابات، در ادوار گذشته نیز مشهود بوده است؛ به طوری که در دوره قبل نیز حدود ۱۰ درصد پای صندوق‌های رأی آمدند. در تهران، از ۵۰ هزار واجد شرایط رأی دادن، فقط ۵ هزار نفر رأی دادند که نشان می‌دهد شرایط در گذشته هم چندان باب میل جامعه پزشکی نبوده و از عملکرد نمایندگان خود در سازمان نظام پزشکی، خیلی رضایت نداشته‌اند.

ردپای جریان‌های سیاسی در سازمان صنفی

شاید یکی از دلایل گرم نشدن کوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در ادوار مختلف، وجود جریان‌های سیاسی بوده است که باعث شده کارکرد این سازمان صنفی، تحت الشعاع تفکرات سیاسی قرار بگیرد و در نتیجه آن، نوعی دلسردی و بی رغبتی در بین اعضای سازمان ایجاد شود که پای صندوق‌های رأی نیایند.

چالش‌های جامعه پزشکی با سازمان صنفی پزشکان

خیلی از اعضای سازمان نظام پزشکی، معتقدند فقط حق عضویت می‌دهند و هیچ گونه حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد. این موضوع متوجه رشته‌های مختلف پزشکی و…، است که عضو سازمان هستند.

مشکلات و چالش‌های گروه‌ها و رشته‌های عضو سازمان نظام پزشکی، بارها و به دفعات عنوان شده است، اما هنوز به قوت خود باقی مانده‌اند و شاید همین دلسردی از عدم حل این مشکلات و چالش‌ها، انگیزه‌ها را برای آمدن پای صندوق‌های رأی؛ کم رنگ کرده است.

آیا رئیس جمهور رأی خواهد داد

حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه انتخابات سازمان نظام پزشکی همیشه با اما و اگر در شروع برگزار شده است که دلایل مختلفی دارد، از جمله آنها، رد صلاحیت‌هایی است که در ابتدا اتفاق می‌افتد.

وی با عنوان این مطلب که انتخابات نظام پزشکی را می‌توان بُرشی از دیگر انتخابات کشور تلقی کرد و افزود: نمی‌شود پیش بینی کرد انتخابات پیش رو خیلی گرم باشد، اما ممکن است صبح جمعه خیلی از گروه‌های جوان و صنفی؛ بخواهند بیایند و رأی بدهند، چون احساس کنند که رأی آنها در سرنوشت انتخابات و سازمان نظام پزشکی، تأثیرگذار است.

کرمانپور، برگزاری انتخابات نظام پزشکی در روز تعطیل را خیلی مطلوب جامعه پزشکی ندانست و توضیح داد: جمعه‌ها معمولاً وقت استراحت پزشکان است و آوردن آنها پای صندوق رأی، قدری دشوار است. اگر انتخابات به شکل برخط برگزار می‌شد، هم مشارکت بالا می‌رفت و هم اینکه احتمال تخلف کاهش می‌یافت.

وی از سازمان نظام پزشکی به عنوان یک پارلمان نام برد و گفت: این سازمان، بزرگ‌ترین نظام صنفی دارای قانون و کتابچه قانونی است که ویژگی‌ها و ارکان یک پارلمان را دارد.

کرمانپور در ارتباط با حضور وزیر بهداشت برای شرکت در انتخابات با توجه به سفرش به مصر و رئیس جمهور به عنوان یک پزشک، اظهار داشت: قطعاً آقای وزیر به روز انتخابات می رسند و رئیس جمهور هم به احتمال خیلی زیاد در انتخابات شرکت می‌کند.

زمان برگزاری انتخابات

سیدمحمد جمالیان رئیس هیئت مرکزی نظارت بر نهمین انتخابات نظام پزشکی، با اشاره به برگزاری انتخابات در روز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴، گفت: ساعت شروع انتخابات ۷ صبح بوده و تا ۱۷ ادامه دارد و در صورت نیاز، هیئت مرکزی نظارت نسبت به تمدید ساعت فعالیت شعب اقدام خواهد کرد؛ البته با توجه به الکترونیکی بودن روند رأی‌گیری، در کمتر از ۲۰ دقیقه بعد از اتمام انتخابات، نتیجه اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با یادآوری اینکه در تهران، ۳ شعبه اخذ رأی برای انتخابات در نظر گرفته شده که شامل دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی و بیمارستان میلاد است، افزود: در سایر شهرستان‌ها نیز شعب اخذ رأی در محل ستاد دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر هستند و پزشکان می‌توانند در روز انتخابات با حضور در این مراکز، رأی خود را ثبت کنند.

در همین حال، سیدسجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی، دارندگان پروانه فعالیت در هر شهر، فقط مجاز به شرکت در انتخابات همان حوزه هستند. اطلاعات مربوط به محل اشتغال و صلاحیت رای‌دهندگان به طور کامل در اختیار واحد اجرایی انتخابات قرار گرفته تا از رای‌دهی تکراری یا خارج از حوزه جلوگیری شود.