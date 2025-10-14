  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۶

آغاز طرح ارسال پیامک لحظه‌ای ثبت تخلف سرعت غیرمجاز برای رانندگان

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران از آغاز طرح ارسال پیامک لحظه‌ای ثبت تخلف سرعت غیرمجاز برای رانندگان متخلف در بزرگراه‌های تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران بیان کرد: در راستای دستیابی به مدیریت ایمنی، کنترل سرعت در بزرگراه‌ها و معابر و افزایش بازدارندگی تخلفات، از این پس به محض ثبت تخلف سرعت غیرمجاز توسط سامانه‌های هوشمند، پیامکی فوری به تلفن همراه راننده ارسال خواهد شد.

وی افزود: متن پیامک ارسالی، وضعیت تخلف را در حال بررسی اعلام می‌کند. این فرآیند بدین معناست که اعمال جریمه نهایی منوط به بررسی و تأیید پلیس راهور خواهد بود و در صورت بروز هرگونه خطا یا اشتباه در ثبت اولیه، تخلف مذکور اعمال نخواهد شد.

اختیاری همچنین تأکید کرد که این اقدام در گام‌های بعدی برای سایر دوربین‌های ترافیکی و سامانه‌های هوشمند نیز عملیاتی خواهد شد تا گستره نظارت هوشمند و اطلاع‌رسانی آنی افزایش یابد.

کد خبر 6621810

