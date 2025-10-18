به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی تردد، طرح جدید «ارسال پیامک هشدار آنی تخلف سرعت» در پایتخت آغاز شد. بر اساس این طرح، به محض ثبت تخلف سرعت توسط دوربین‌های هوشمند سطح شهر، پیامکی هشداردهنده برای راننده ارسال می‌شود.

اکبر اختیاری، سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران، با اعلام این خبر گفت: این اقدام با هدف مدیریت ایمنی و بازدارندگی از رفتارهای پرخطر رانندگی اجرا می‌شود و تهران را به سمت بهره‌گیری از سیستم‌های نظارتی هوشمند و بازدارنده سوق می‌دهد.

بازخورد فوری، اثر بازدارندگی قوی

اختیاری با اشاره به اهمیت «بازخورد فوری» در رفتار رانندگان افزود: زمانی که راننده بلافاصله پس از تخلف از طریق پیامک آگاه می‌شود، احساس حضور سیستم نظارتی در لحظه را تجربه می‌کند؛ این امر موجب افزایش دقت در رانندگی و کاهش تمایل به تخلف می‌شود.

به گفته وی، مطالعات تطبیقی در کشورهایی مانند کره جنوبی و امارات متحده عربی نشان داده است که در روزهای ابتدایی اجرای این طرح، میزان تخلفات سرعت به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

پیامک‌های اطلاع‌رسانی، نه جریمه نهایی

سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران تأکید کرد: پیامک‌های اولیه تنها جنبه اطلاع‌رسانی و بازدارندگی دارند. فرآیند صدور جریمه نهایی پس از بررسی پلاک و تأیید تخلف توسط همکاران پلیس راهور انجام خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای سیستم سرعت متوسط در بزرگراه‌های تهران خبر داد و گفت: در این سامانه، در صورت ثبت تخلف بین دو دوربین نیز اطلاع‌رسانی آنی انجام می‌شود.

درخواست از شهروندان: هدف، حفظ جان شماست

اختیاری در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح، حفظ جان شهروندان و ایجاد سفرهای ایمن‌تر است، اظهار داشت: مدیریت هوشمند ترافیک مهم‌تر از بحث جریمه است. از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت مشاهده افراد سودجو که اقدام به تخریب یا سرقت تجهیزات هوشمند ترافیکی می‌کنند، بی‌تفاوت نباشند و موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند، زیرا آسیب به این تجهیزات موجب اختلال در ترافیک و افزایش زمان سفر شهروندان خواهد شد.