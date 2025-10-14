آمادگی بانک مرکزی برای رفع موانع پولی و بانکی صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل کودهئی، معاون بینالملل بانک مرکزی، امروز در نشست امضای تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و انجمن خدمات فنی و مهندسی، با بیان اینکه نقش دولت و نهادهای اقتصادی، استفاده هدفمند از تمامی ابزارهای ممکن برای تقویت روابط اقتصادی خارجی است، گفت: در دنیای رقابتی امروز، چه در دولت و چه در بخش خصوصی، باید از شیوههای سنتی فاصله بگیریم و ابزارهای نوین مالی، بانکی و بازاریابی را جایگزین کنیم.
وی با اشاره به ضرورت فرهنگ فعال بودن به جای انفعال افزود: اگر به این نتیجه برسیم که یک روش یا تعامل نتیجهبخش نیست و به نفع عموم تمام نمیشود، وظیفه ماست که آن را تغییر دهیم. اصلاح مسیر، بخشی از رسالت حرفهای ماست.
معاون بینالملل بانک مرکزی با تأکید بر اقدام مؤثر در چارچوب اهداف راهبردی دولت تصریح کرد: نباید صرفاً شعار بدهیم؛ باید شرایط موجود را بهصورت واقعی بهبود دهیم. وقتی رویکردها اصلاح شود، تحقق اهداف اقتصادی دور از دسترس نخواهد بود.
کودهئی تغییر نگرش در بدنه دولت از نگاه کارمندی به رویکرد حل مسئله را یک ضرورت اساسی دانست و گفت: اگر در دستگاههای دولتی بتوانیم از فضای اداری صرف عبور کنیم و به حل مسائل واقعی بپردازیم، بسیاری از گرهها باز خواهد شد. کسی که بخواهد، راه پیدا میکند و کسی که نخواهد، بهانه میتراشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانک مرکزی در تسهیل صادرات افزود: بانک مرکزی آماده است با استفاده از همه ظرفیتها و ابزارهای خود در حوزه روابط بانکی بینالمللی، برای توسعه صادرات و رفع موانع پولی و مالی فعالان اقتصادی اقدام کند.
کودهئی با تأکید بر ضرورت گفتگو و همکاری نزدیک با بخش خصوصی خاطرنشان کرد: نباید میان دولت و فعالان اقتصادی دیوار بکشیم. ما از بخش خصوصی دعوت میکنیم با بانک مرکزی تعامل سازنده داشته باشند. بدون تعارف و شعارزدگی، باید از نظرات و تجارب شما استفاده کنیم.
وی، ابراز امیدواری کرد که با این رویکرد جدید، بانک مرکزی بتواند نقش مؤثرتر و پررنگتری در مسیر توسعه صادرات و اقتصاد کشور ایفا کند.
