دریافت 7 MB کد خبر 6621876 https://mehrnews.com/x39hYm ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹ کد خبر 6621876 فیلم هنر فیلم هنر ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۹ دل نوشته سوزناک دختر محمد کاسبی در مراسم تشییع پدرش دل نوشته سوزناک دختر محمد کاسبی در فراق پدرش: دیدمت در اشک کسانی که دوستت دارند. کپی شد مطالب مرتبط بدرقه زندهیاد محمد کاسبی؛ تشییع هنرمندی که علیرغم سختی، عزتمند زیست ۲ پیام تسلیت برای مسعود ردایی وحید جلیلی: مراسم تشییع پیکر کاسبی نشانه عهد ماندگار ملت ایران بود کاسبی؛ هنرمندی که میخواست اخلاق و هنر را در کنار هم بنشاند برچسبها محمد کاسبی بازیگر تلویزیون رادیو و تلویزیون ملی دل نوشته
نظر شما