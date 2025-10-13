۲ پیام تسلیت برای مسعود ردایی

به گزارش خبرگزاری مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت مسعود ردایی تهیه‌کننده سینما را تسلیت گفت.

در متن پیام رائد فریدزاده آمده است:

«با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت مسعود ردایی تهیه‌کننده و ایده‌پرداز خلاق سینمای ایران، را به خانواده محترم ایشان، همکاران سینمایی و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گویم. فقدان او برای سینمای ایران، که همواره به حضور چهره‌های اندیشمند و دغدغه‌مند نیاز دارد، ضایعه‌ای دردناک و جبران‌ناپذیر است.

مسعود ردایی از نسل تهیه‌کنندگانی بود که سینما را عرصه‌ای برای اندیشه، تجربه و نوآوری می‌دانست و آثار متنوع و ماندگاری که تهیه‌کنندگی آنها را بر عهده داشت، یادگار سال‌ها تلاش، دقت و عشق او به هنر هفتم است. او با ذهنی باز و روحیه‌ای جست‌وجوگر، به کشف ایده‌های تازه و حمایت از فیلم‌سازان جوان باور داشت و در این مسیر، حضوری مؤثر و الهام‌بخش برای سینمای ایران رقم زد.

روح پرتلاش و خلاق او در یاد و خاطره جامعه سینمایی زنده خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای آن هنرمند ارجمند آرامش ابدی و برای بازماندگانش صبر و تسلی مسئلت دارم.»

پیام تسلیت مرکز گسترش برای درگذشت دو سینماگر

همچنین مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با انتشار پیامی درگذشت محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون و مسعود ردایی تهیه‌کننده را تسلیت گفت.

در این پیام نوشته شده است: «انا لله و انا الیه راجعون. سینمای ایران در یک روز تلخ، دو هنرمند شریف را از دست داد. محمد کاسبی بازیگر به یادماندنی که خاطره درخشش در فیلم «پدر» ساخته مجید مجیدی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) یکی از فرازهای سینمای ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، با او شکل گرفت، همواره با نقش‌آفرینی‌هایش در قلب ما ماندگار خواهد بود. درگذشت این بازیگر دوست داشتنی را به خانواده محترم و داغدار و همکارانش تسلیت می‌گوییم.

مسعود ردایی گرامی، کوشید با تهیه آثار متفاوت، در سینمای ایران، حامی تولید آثاری ارزشمند و متفکرانه باشد، افسوس که فقدان ناگهانی او، پروژه‌ای را که قرار بود در مرکز گسترش به فرجام برساند، نیمه تمام باقی گذاشت. درگذشت این سینماگر را به جامعه سینمای ایران و خانواده داغدارش تسلیت می‌گوییم. به امید سلامتی خانواده بزرگ سینمای ایران. مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی»

مسعود ردایی تهیه‌کننده سینما که به دلیل عوارض قلبی چند روزی در بستر بیماری بود، ۲۰ مهر درگذشت.