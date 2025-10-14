وزیر راه و شهرسازی از بارانداز ریلی آستارا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر سه شنبه در رأس هیئتی بلندپایه، به همراه مقامات رسمی جمهوری آذربایجان و روسیه، از بزرگراه آستارا- آستارا و بارانداز ریلی این شهرستان بازدید کرد.

وزیر راه شهرسازی از پایانه مرزی جدید آستارا نیز بازدید خواهد کرد.

پایانه مرزی جدید آستارا با مساحتی بالغ بر ۹۰ هزار متر مربع و زیربنای ۴ هزار متر، شامل ساختمان مرکزی، ایستگاه آتش‌نشانی، ساختمان‌های خدماتی و گیت‌های تردد است.

با بهره‌برداری از این پایانه، ظرفیت تردد ناوگان تجاری در مرز آستارا از روزانه ۵۰۰ دستگاه به ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت که گامی مهم در تسهیل ترانزیت کالا، تقویت کریدور شمال–جنوب و افزایش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای به شمار می‌رود.

براساس اعلام مسئولان پروژه، پایانه مرزی جدید آستارا هم‌اکنون با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و به‌زودی آماده بهره‌برداری رسمی خواهد شد.