وزیر راه و شهرسازی از بارانداز ریلی آستارا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق ظهر سه شنبه در رأس هیئتی بلندپایه، به همراه مقامات رسمی جمهوری آذربایجان و روسیه، از بزرگراه آستارا- آستارا و بارانداز ریلی این شهرستان بازدید کرد.
وزیر راه شهرسازی از پایانه مرزی جدید آستارا نیز بازدید خواهد کرد.
پایانه مرزی جدید آستارا با مساحتی بالغ بر ۹۰ هزار متر مربع و زیربنای ۴ هزار متر، شامل ساختمان مرکزی، ایستگاه آتشنشانی، ساختمانهای خدماتی و گیتهای تردد است.
با بهرهبرداری از این پایانه، ظرفیت تردد ناوگان تجاری در مرز آستارا از روزانه ۵۰۰ دستگاه به ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت که گامی مهم در تسهیل ترانزیت کالا، تقویت کریدور شمال–جنوب و افزایش تعاملات اقتصادی منطقهای به شمار میرود.
براساس اعلام مسئولان پروژه، پایانه مرزی جدید آستارا هماکنون با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و بهزودی آماده بهرهبرداری رسمی خواهد شد.
