  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

تردد ترانزیتی از مرز آستارا به ۸۰۰ کامیون در روز افزایش می‌یابد

تردد ترانزیتی از مرز آستارا به ۸۰۰ کامیون در روز افزایش می‌یابد

آستارا- استاندار گیلان گفت: تردد ترانزیتی از مرز آستارا به ۸۰۰ کامیون در روز افزایش می یابد.

دریافت 8 MB
کد خبر 6622469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها