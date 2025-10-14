وزیر راه و شهرسازی وارد آستارا شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق که برای حضور در نشست چند جانبه با هیئتهای جمهوری آذربایجان و روسیه به باکو سفر کرده بود ظهر سه شنبه به همراه هیئت آذربایجان و روسیه از طریق مرز زمینی آستارا وارد کشور شد.
این سفر که در ادامه نشست سه جانبه در باکو انجام میشود مقامات سه کشور پس از پایان این نشست، برای بازدید میدانی از زیرساختهای ترانزیتی از مرز آستارا وارد ایران شدند.
یکی از محورهای اصلی این بازدید، بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح راهآهن آستارا- رشت در قالب کریدور بینالمللی شمال-جنوب است؛ طرحی که تکمیل آن نقش مهمی در افزایش ظرفیت ترانزیت کالا میان کشورهای حوزه خزر، روسیه و خلیج فارس ایفا خواهد کرد.
بر اساس اعلام مسئولان پروژه، طی ۶ ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد از مسیر ریلی آستارا-رشت آزادسازی شده و تا پایان سال جاری حدود ۱۶۰ کیلومتر دیگر از مسیر آماده سازی خواهد شد.
با بهره برداری کامل از این مسیر، ظرفیت ترانزیت بینالمللی در کریدور شمال-جنوب بهطور چشمگیری افزایش یافته و جایگاه ایران بهعنوان محور ترانزیتی منطقه بیش از پیش تقویت خواهد شد.
بازدید از بزرگراه در حال احداث آستارا- آستارا، بارانداز ریلی آستارا، مجتمع بندری و همچنین پایانه جدید آستارا از دیگر برنامههای این سفر است.
