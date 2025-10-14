به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی، نماینده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، در حاشیه کنفرانس نیروگاههای خورشیدی و بادی ایران گفت هدف از حضور این شرکت در رویداد مذکور، معرفی فرصتها و پتانسیلهای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است.
وی افزود: «زمینهایی که در طرحهای توسعهای این شرکت تملک شده و دارای زیرساختهایی همچون خطوط انتقال، فیلتر مناسب و دسترسی شبکهایاند، قابلیت تبدیل به نیروگاههای خورشیدی دارند و میتوانند بهسرعت وارد مرحله اجرایی شوند.»
مرادی با اشاره به برنامه عملیاتی وزارت نیرو اظهار کرد: «در مجموع ۷۰۲ هکتار زمین در طرحهای مختلف شناسایی کردهایم که امکان نصب ۴۰۲ مگاوات ظرفیت خورشیدی را دارند و قادر به تولید نزدیک به ۷۰۰ گیگاواتساعت برق سالانه خواهند بود.»
به گفته او، هیچ محدودیتی برای بهرهمندی از تسهیلات صندوق توسعه ملی در این پروژهها وجود ندارد و سرمایهگذاران میتوانند صرفاً برای تأمین تجهیزات درخواست تأمین مالی ارائه کنند.
مرادی افزود: «برآورد هزینه خرید سلولهای خورشیدی و تجهیزات جانبی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار به ازای هر کیلووات است؛ بنابراین تحقق ظرفیت ۴۰۲ مگاواتی مستلزم سرمایهگذاری تقریبی ۱.۲ تا ۱.۴ میلیارد دلار خواهد بود.»
وی همچنین از امکان نصب پنلهای خورشیدی شناور روی مخازن سدها خبر داد و گفت: «این سازهها بهدلیل تماس مستقیم با سطح آب از سیستم خنککنندگی طبیعی بهره میبرند و بازدهی سلولها را بهطور چشمگیری افزایش میدهند.»
نماینده مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیرو تأکید کرد: «با صدور مجوز رسمی برای ورود شرکت به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، در مرحله نخست جذب سرمایهگذار هستیم. امیدواریم این کنفرانس زمینهای برای شناسایی ظرفیتها و همافزایی با بخش خصوصی در مسیر توسعه انرژیهای پاک کشور ایجاد کند.»
