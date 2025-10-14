به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه، رئیس هیأت تیراندازی استان کرمانشاه به همراه نایبرئیس هیأت با مدیرکل حوزه استاندار دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست، دو طرف با مرور وضعیت فعلی تیراندازی در استان، به بررسی چالشها و موانع موجود در مسیر توسعه این رشته پرداختند. تأمین تجهیزات استاندارد، بهبود فضای تمرین و گسترش فعالیت هیأت در شهرستانها از جمله محورهای مطرحشده در این گفتوگو بود.
همچنین بر لزوم تعامل بیشتر میان هیأت تیراندازی و دستگاههای اجرایی بهمنظور رفع موانع و فراهم کردن زمینه رشد ورزشکاران استان تأکید شد.
در پایان این دیدار، رئیس هیأت تیراندازی استان از حمایتها و توجه مدیرکل حوزه استاندار نسبت به موضوعات ورزشی بهویژه رشته تیراندازی قدردانی کرد.
