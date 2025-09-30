  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۵

صابری: بانوان ورزشکار ام‌اس خراسان شمالی در قهرمانی کشور خوش درخشیدند

صابری: بانوان ورزشکار ام‌اس خراسان شمالی در قهرمانی کشور خوش درخشیدند

بجنورد- رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان شمالی از کسب سه مدال ارزشمند توسط بانوان ورزشکار مبتلا به ام‌اس استان در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

زهرا صابری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بیماران ام‌اس که ۵ تا ۷ مهرماه به میزبانی رامسر برگزار شد، چهار بانوی ورزشکار از خراسان شمالی در رشته‌های پتانک و تیراندازی حضور یافتند.

وی افزود: در این رقابت‌ها آزاده اسماعیلی‌نیا در رده سنی زیر ۳۵ سال مقام سوم رشته پتانک را کسب کرد، مهدیه طالب‌پور در همین رده سنی به مقام نخست رشته تیراندازی دست یافت و عالیه علیزاده نیز در رده سنی بالای ۳۵ سال، مدال برنز تیراندازی را به دست آورد.

رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان شمالی گفت: سرپرستی تیم اعزامی استان را سحر آبخو بر عهده داشت.

کد خبر 6606541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها