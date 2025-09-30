زهرا صابری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بیماران ام‌اس که ۵ تا ۷ مهرماه به میزبانی رامسر برگزار شد، چهار بانوی ورزشکار از خراسان شمالی در رشته‌های پتانک و تیراندازی حضور یافتند.

وی افزود: در این رقابت‌ها آزاده اسماعیلی‌نیا در رده سنی زیر ۳۵ سال مقام سوم رشته پتانک را کسب کرد، مهدیه طالب‌پور در همین رده سنی به مقام نخست رشته تیراندازی دست یافت و عالیه علیزاده نیز در رده سنی بالای ۳۵ سال، مدال برنز تیراندازی را به دست آورد.

رئیس هیأت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای خراسان شمالی گفت: سرپرستی تیم اعزامی استان را سحر آبخو بر عهده داشت.