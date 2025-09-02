  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۳

ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و احیای استعدادهای بومی در سیستان و بلوچستان

ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و احیای استعدادهای بومی در سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس فدراسیون تیراندازی کشور در نشست با جمعی از مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها و احیای استعدادهای بومی در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی قربانی، در نشست با جمعی از مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان ضمن تأکید بر استعدادهای بالقوه استان در رشته تیراندازی، بر ایجاد میدان استاندارد اهداف پروازی برای جوانان و علاقه‌مندان تأکید کرد و افزود: این اقدام علاوه بر رشد ورزشی، می‌تواند در کاهش شکار غیرمجاز و حفاظت از محیط زیست نقش مؤثری داشته باشد.

رئیس فدراسیون تیراندازی کشور اعلام کرد: فدراسیون آماده است گواهی‌های بین‌المللی تیراندازی را برای ورزشکاران استان صادر کند و از ظرفیت مرزهای استان برای تأمین تجهیزات و سلاح‌های ورزشی بهره‌برداری شود.

سردار احمد شفاهی، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به تأکید دین اسلام بر تیراندازی و اسب‌سواری، گفت: انتظار داریم ظرفیت‌های ملی برای جبران چالش‌های پیش روی حوزه تیراندازی در استان فعال شود.

منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به پیوند تاریخی تیراندازی با فرهنگ و روحیه سلحشوری مردم استان گفت: این رشته می‌تواند علاوه بر افتخارآفرینی ورزشی، در حوزه دفاعی نیز کاربرد داشته باشد؛ ما هیچ مشکلی برای واگذاری زمین جهت احداث سایت‌های جدید تیراندازی نداریم و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ترغیب به مشارکت خواهند شد.

در پایان، مقرر شد هیأت تیراندازی استان برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه و بر اساس تقویم زمان‌بندی، پیشرفت پروژه‌ها را بررسی و موانع را رفع کند.

کد خبر 6578029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها