به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی قربانی، در نشست با جمعی از مسئولان ارشد سیستان و بلوچستان ضمن تأکید بر استعدادهای بالقوه استان در رشته تیراندازی، بر ایجاد میدان استاندارد اهداف پروازی برای جوانان و علاقهمندان تأکید کرد و افزود: این اقدام علاوه بر رشد ورزشی، میتواند در کاهش شکار غیرمجاز و حفاظت از محیط زیست نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس فدراسیون تیراندازی کشور اعلام کرد: فدراسیون آماده است گواهیهای بینالمللی تیراندازی را برای ورزشکاران استان صادر کند و از ظرفیت مرزهای استان برای تأمین تجهیزات و سلاحهای ورزشی بهرهبرداری شود.
سردار احمد شفاهی، فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به تأکید دین اسلام بر تیراندازی و اسبسواری، گفت: انتظار داریم ظرفیتهای ملی برای جبران چالشهای پیش روی حوزه تیراندازی در استان فعال شود.
منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به پیوند تاریخی تیراندازی با فرهنگ و روحیه سلحشوری مردم استان گفت: این رشته میتواند علاوه بر افتخارآفرینی ورزشی، در حوزه دفاعی نیز کاربرد داشته باشد؛ ما هیچ مشکلی برای واگذاری زمین جهت احداث سایتهای جدید تیراندازی نداریم و سرمایهگذاران بخش خصوصی ترغیب به مشارکت خواهند شد.
در پایان، مقرر شد هیأت تیراندازی استان برنامههای عملیاتی خود را ارائه و بر اساس تقویم زمانبندی، پیشرفت پروژهها را بررسی و موانع را رفع کند.
