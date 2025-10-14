آیت الله سعیدی: خدمت صادقانه بهترین راه جلب رضایت الهی و مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از مدیران و کارکنان اداره‌کل پست استان قم که به مناسبت هفته پست برگزار شد، خدمت در نظام اسلامی را نوعی عبادت دانست و اظهار کرد: کار شما یک خدمت عمومی، فراگیر و مردمی است و چون در مسیر تسهیل امور مردم قرار دارد و در صورت انجام با نیت خالص و رعایت تقوا، ارزش عبادی پیدا می‌کند.

وی افزود: قرآن کریم ما را به همکاری در کارهای نیک دعوت می‌کند، اما دو شرط اساسی دارد، نخست آنکه عمل باید در مسیر خیر و خدمت به بندگان خدا باشد و دوم اینکه تقوا و خداترسی در انجام آن رعایت شود و اگر تقوا از کار حذف شود، حتی ظاهری نیکو هم نمی‌تواند ارزش حقیقی آن را حفظ کند.

تولیت آستان مقدس بانوی کرامت در ادامه سخنان خود، امانت‌داری را از مهم‌ترین شاخصه‌های کارکنان پست دانست و تصریح کرد: امانت‌داری از نشانه‌های ایمان است و کارکنان پست امانت‌دار مردم‌اند و کوتاهی در رساندن یک نامه یا بسته می‌تواند لطمه‌ای جدی به اعتماد عمومی وارد کند که ضرورت دارد در انجام وظیفه نهایت دقت، امانت و مسئولیت‌پذیری را به کار گرفت.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به حساسیت و دشواری فعالیت‌های خدماتی، خاطرنشان کرد: در مسیر خدمت‌رسانی همواره باید از آفت‌هایی همچون بی‌نظمی، بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری پرهیز کرد و گاه یک رفتار کوچک یا یک خطای ساده، نگاه مردم به کل نظام را تغییر می‌دهد و از این رو نظم، ادب، دقت و تواضع باید در تمام مراحل خدمت رعایت شود.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه پست قم، بر لزوم خلاقیت، ابتکار و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم تأکید کرد و گفت: خدمت صادقانه، بهترین راه جلب رضایت مردم و رضایت الهی است و رضایت مردم رضایت خداست و این بالاترین افتخار برای کارگزاران نظام اسلامی به شمار می‌رود.