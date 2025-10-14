دانشگاه حضرت معصومه(س) نماد توانمندی زنان متدین در نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی عصر سه‌شنبه در دیدار با رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه (س) ضمن تقدیر از فعالیت‌های علمی و فرهنگی این مرکز آموزشی، اظهار کرد: دانشگاه حضرت معصومه (س) ثمره‌ای ارزشمند از نظام اسلامی است و نشان می‌دهد که چگونه انقلاب اسلامی توانسته زمینه شکوفایی استعدادهای بانوان مؤمن را در عرصه‌های مختلف فراهم آورد.



وی با اشاره به نقش محوری بانوان در شکل‌دهی جامعه اسلامی افزود: این دانشگاه نماد توانمندی زنان مؤمن و متعهد در جمهوری اسلامی است و باید با پایبندی به هویت دینی، انقلابی و علمی خود، در مسیر تربیت بانوانی تأثیرگذار برای آینده کشور گام بردارد.



تولیت آستان مقدس بانوی کرامت با یادآوری جایگاه تاریخی زنان در اعتلای معارف دینی تصریح کرد: از حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) تا بانوان عالم و فرهیخته امروز، زنان همواره در خط مقدم علم، فرهنگ و تربیت نسل‌های مؤمن و انقلابی حضور داشته‌اند و دانشگاه حضرت معصومه (س) تداوم همین مسیر روشن و الهی است.



آیت‌الله سعیدی با بیان اینکه هر حرکت ارزشی در مسیر خدمت به دین و جامعه با چالش‌ها و موانع همراه است، گفت: مؤمنان باید با صبر، ایمان و توکل بر خدا مسیر خود را ادامه دهند، چراکه تاریخ نشان داده است که عزت و موفقیت در پایداری برای خداوند متعال نهفته است.



وی همچنین بر ضرورت صیانت از استقلال و هویت دانشگاه حضرت معصومه (س) تأکید کرد و اظهار داشت: این دانشگاه باید با همان مأموریت اولیه به عنوان مرکز علمی ویژه بانوان به فعالیت خود ادامه دهد و تصمیم‌گیری‌ها درباره آینده آن با نگاه حمایتی و مشورت نهادهای علمی و فرهنگی مرتبط صورت گیرد.



تولیت آستان مقدس بانوی کرامت در پایان خاطرنشان کرد: هر میزان که دانشگاه حضرت معصومه (س) بتواند با حفظ اصالت و هویت خود در مسیر تربیت بانوان عالم و اثرگذار گام بردارد، در واقع گامی در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای امامین انقلاب برداشته است.