دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در ایران است؛ باید هوشیار باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقسیم عثمانی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: دشمن سفاک و زورگو بعد از ناتوانی در عرصه نظامی، تمام تلاش خود را برای ایجاد افتراق و تفرقه قومی و مذهبی متمرکز کرده است و سعی بر این دارد تا با ایجاد و تعمیق شکاف‌های قومی و مذهبی، قدرت کشور را تقلیل دهد، لذا هوشیاری همگان برای مقابله با این توطئه دشمن یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئولان امر نباید اجازه دهند جریان‌های منحرف قومی و مذهبی، این وحدت و اتحاد را با خدشه مواجه کنند.

وی در ادامه، گفت: نباید اجازه داد افرادی که قومگرا هستند و بویی از ملی‌گرایی نبرده‌اند، وارد عرصه کاندیداتوری در انتخابات شوراها شوند. در انتخابات پیش‌رو، باید تمرکز بر سلامت و درستکاری افراد باشد.

عثمانی اظهار کرد: در برخی از نقاط کشور، شوراهای شهر در یک دوره فعالیت، ثروت‌های نجومی به جیب زده‌اند و هیچ کس هم با این پدیده مقابله نمی‌کند. البته برخی از شوراهای شهر و روستا خدمات شایسته ای به مردم ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از نقشه‌های دشمن ایجاد نارضایتی در مردم است، تصریح کرد: اگر می‌خواهید مردم ناراضی نباشند، باید اول کارکنان حاکمیت را راضی کنیم. باید اول کارکنان، نیروهای نظامی و انتظامی را راضی کنیم و باید کارمندان آموزش و پرورش، کارکنان دولت و کارکنان شرکتی را سامان دهیم.