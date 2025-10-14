۱۰ هزار لیتر پلاسمای ضد هاری؛ نیاز ضروری برای تامین دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، علی واشقانی فراهانی مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون، گفت: برای تامین ایمنوگلوبولین ضد هاری و خودکفایی کشور به ۱۰ هزار لیتر پلاسمای هایپر ایمیون و مشارکت گسترده هموطنان نیاز داریم. ایمنوگلوبولین ضد هاری یکی از محصولات بسیار مهم مشتق از پلاسما و مورد نیاز کشوراست که در مواقع گاز گرفتگی توسط حیوانات مبتلا به هاری شخص باید آن را دریافت کند.

وی تاکید کرد: ایمنوگلوبولین ضد هاری یک داروی وارداتی بود که در پی تحریم‌ها تامین آن با مشکل مواجه شد و جمع آوری پلاسمای هایپر ایمیون ضد هاری برعهده سازمان انتقال خون قرار گرفت. پلاسمایی که از اهدا کنندگان جمع آوری می‌شود در اختیار شرکت‌های پالایشگر قرار می‌گیرد تا فراورده ایمنو گلوبولین ضد هاری تولید شود.



واشقانی با اشاره به ضرورت تامین این دارو برای سلامت هموطنان گفت: براساس گزارش مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در سال حدود ۴۲۱ هزار گزش در کشور صورت می‌گیرد که ۳۰ درصد این موارد نیاز به فراورده‌های ایمنو گلوبولین ضد هاری دارند و این بدان معناست که به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار واحد از این محصول نیاز داریم و برای تامین پلاسمای مورد نیاز این مقدار دارو نیاز به تامین ۱۰ هزار لیتر پلاسما در سال است.

وی ادامه داد: به دلیل افزایش آمار گزش‌ها همه ساله این نیاز روبه افزایش است و بر اساس استانداردهای تعیین شده در صورت داشتن فاکتورهای سلامتی اهدا کننده و شرایط اهدای پلاسما هر اهدا کننده ۳۶ بار در سال می‌تواند عمل اهدا را انجام دهد.



مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون در مورد تامین زیرساختها و ملزومات این پروژه گفت: در حال حاضر واکسن کافی که از ملزومات ضروری این پروژه است با حمایت و کمک سازمان غذا و دارو و مرکز مدیریت بیماری‌ها در اختیار سازمان انتقال خون و مراکز جمع آوری پلاسمای ضد هاری قرار گرفته است.



وی تاکید کرد: تجهیزات واقلام آزمایشگاهی نیز به میزان مورد نیاز تامین شده است و در صورت مشارکت مناسب اهدا کنندگان می‌توانیم پلاسمای لازم برای تهیه ایمنوگلوبولین ضد هاری را تهیه و ایران را در تولید این محصول خودکفا کنیم.



واشقانی افزود: هم اکنون دو شرکت پالایشگر برای فرایند پالایش و تولید دارو مجوز لازم را گرفته اند و برای پالایش این پلاسما نیز وابستگی به خارج از کشور نداریم؛ همچنین با یک شرکت خارجی نیز مذاکره شده که در صورتی که شرکتهای داخلی قادر به تامین محصول نباشند فرایند متوقف نشود اما اولویت ما کار با شرکتهای داخلی است.



وی تاکید کرد: سازمان انتقال خون ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا برای اهدا کنندگان پلاسمای هایپر ایمیون مزایایی مثل معاینات دوره‌ای پزشکی و بن‌های پروتئینی برای حفظ سلامتی آنان در نظر گرفته است تا اطمینان حاصل شود با وجود اهدای پلاسما اهدا کننده در شرایط مناسب جسمی قرار دارد.



مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون از همه هموطنان که شرایط جسمی مناسبی دارند دعوت کرد تا با شرکت در این پروژه ملی و اهدای پلاسما ضمن نجات جان بیماران کشور را در تولید ایمنوگلوبولین ضد هاری به خودکفایی برسانند.