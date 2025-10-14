آسپرین؛ دارویی مؤثر اما با مصرف منظم و تجویز پزشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک بهار، فوق تخصص خون، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر آسپرین در جلوگیری از لخته شدن خون، گفت: آسپرین بچه یا همان قرص آسپرین ۸۰ میلی گرم یکی از مؤثرترین داروهای ضد لخته است که در صورت تجویز پزشک میتواند از تشکیل لختههای خونی جلوگیری کند.
او افزود: مصرف آسپرین بهصورت هفتهای یکبار کاملاً بیمعنا و بیتأثیر است. این دارو باید هر روز، ترجیحاً همراه با ناهار و با معدهی پر مصرف شود، چرا که پوشش دارویی آن برای معده حساس است.
بهار با اشاره به خاصیت ضد پلاکتی آسپرین گفت: آسپرین از اولین مرحله تشکیل لخته، یعنی تجمع پلاکتها، جلوگیری میکند. البته در برخی بیماران، عوامل بیماریزا آنقدر قوی هستند که آسپرین بهتنهایی کافی نیست و داروهایی مانند پلاویکس (کلوپیدوگرل) و آپیکسابان (آپیکوپیکس) باید به آن اضافه شوند.
