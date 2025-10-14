  1. سلامت
  2. درمان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

آسپرین؛ دارویی مؤثر اما با مصرف منظم و تجویز پزشک

آسپرین؛ دارویی مؤثر اما با مصرف منظم و تجویز پزشک

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر نقش مهم آسپرین در پیشگیری از لخته شدن خون، مصرف هفتگی آن را بی‌اثر دانست و بر لزوم مصرف روزانه و تحت نظر پزشک تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک بهار، فوق تخصص خون، در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر آسپرین در جلوگیری از لخته شدن خون، گفت: آسپرین بچه یا همان قرص آسپرین ۸۰ میلی گرم یکی از مؤثرترین داروهای ضد لخته است که در صورت تجویز پزشک می‌تواند از تشکیل لخته‌های خونی جلوگیری کند.

او افزود: مصرف آسپرین به‌صورت هفته‌ای یک‌بار کاملاً بی‌معنا و بی‌تأثیر است. این دارو باید هر روز، ترجیحاً همراه با ناهار و با معده‌ی پر مصرف شود، چرا که پوشش دارویی آن برای معده حساس است.

بهار با اشاره به خاصیت ضد پلاکتی آسپرین گفت: آسپرین از اولین مرحله تشکیل لخته، یعنی تجمع پلاکت‌ها، جلوگیری می‌کند. البته در برخی بیماران، عوامل بیماری‌زا آن‌قدر قوی هستند که آسپرین به‌تنهایی کافی نیست و داروهایی مانند پلاویکس (کلوپیدوگرل) و آپیکسابان (آپیکوپیکس) باید به آن اضافه شوند.

کد خبر 6622367
محدثه رمضانعلی

