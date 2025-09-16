سازمان انتقال خون برای درمان «هاری» همکاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون، علی واشقانی فراهانی ضمن اعلام این مطلب افزود: هنگامی که فردی در معرض گاز گرفتگی سگ و حیواناتی که احتمال هاری دارند قرار می‌گیرد، باید ایمنوگلوبولین ضد هاری مشتق از پلاسما دریافت کند.



این دارو وارداتی است و از خارج تأمین می‌شد که به دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که در تأمین برخی اقلام دارویی به وجود آمد، مقرر شد پروژه جمع‌آوری پلاسمای هایپر ایمیون ضد هاری به سازمان انتقال خون محول شود.



وی افزود: در این پروژه از شهروندان و اهدا کنندگان داوطلب دعوت می‌کنیم تا با همکاری در این پروژه به کشور عزیزمان در خودکفایی کمک کنند و حامی بیماران در معرض ابتلاء به هاری باشند.



واشقانی در مورد فرایند اهدای این نوع پلاسما گفت: بعد از مصاحبه و معاینات لازم پزشکی و انجام آزمایش‌های غربالگری تحت نظر پزشک، نخست واکسن استاندارد و دارای مجوز بهداشتی به اهدا کننده تزریق می‌شود و سپس در زمان‌های تعیین شده باید برای اهدای پلاسما به مراکز تعیین شده مراجعه کند.



مدیرکل دفتر تضمین کیفیت سازمان انتقال خون توضیح داد: پلاسما گیری با دستگاه فرزیس انجام می‌شود و پلاسمای مورد نیاز از خون جدا و بقیه خون در فرایند فرزیس به بدن اهدا کننده باز می‌گردد.



وی افزود: در روزهای اخیر در شهرهای مشهد، اصفهان، بابل و گرگان جمع‌آوری پلاسمای ضد هاری شروع شده است و قصد داریم این پروژه را به کل کشور گسترش دهیم.



واشقانی تاکید کرد: این اهدا برای اهدا کنندگان کمترین عوارض را دارد و سلامتی آنها توسط پزشکان این طرح پیوسته پایش خواهد شد و برای این اهدا کنندگان مشوق‌هایی که ضامن سلامتی آنان باشد نیز در نظر گرفته می‌شود.