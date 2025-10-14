صدور رای نهایی دادگاه خواننده پاپ؛ حامد همایون خودش را پیدا کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، حامد همایون از خوانندگان موسیقی پاپ کشورمان روز سه شنبه بیست و دوم مهر با انتشار متنی در صفحه شخصی‌اش ضمن ارائه گزارشی از روند تازه ترین پرونده قضایی خود در ارتباط با تهیه کنندگان آثارش قبل از همکاری با مجموعه «ترانه شرقی» توضیحاتی را ارائه داد.

در یادداشت حامد همایون آمده است:

«سلام به همه هواداران و همراهان عزیزم. مورخ ۳۱ مهر ۱۴۰۴ بعد از سال ها تحمل رنج و مرارتی سخت بعد از طی مراحل قانونی به لطف پروردگار و دعای خیر شما عزیزان بعد از چندین سال (از سال ۱۳۹۶ تا همین امروز) با رای قضات محترم و درستکار قوه قضاییه رای نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر برای چندین بار به نفع من صادر و عدالت برقرار شد.

کسانی که نمی خواستند من باز روی صحنه باشم برای همیشه با رای عدالت ناامید شدند و روزنه نوری برای من و برای خدمت به شما مردم نازنین روشن شد. با سینه ای مالامال از درد اما پر از امید، رنج روزهای گذشته را به فال نیک می گیرم و قول می دهم با تمام وجودم دوباره روی صحنه کنار شما عزیزان باشم و برای خوشحالی و شادی شما ذره‌ای کوتاهی نکنم.

خداوند را سپاس می‌گویم و دست تک تک رفقای درجه یک و تمام دوستانم که جنگیدند و باعث شدند من دوباره برگردم و خودم را پیدا کنم می بوسم و برای طرف دعوا آرزوی آرامش می کنم و امیدوارم که زیر سایه پروردگار مسیر صحیح و درست را انتخاب کنند. ان شاءالله. خدایا شکرت.»