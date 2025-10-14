به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی ظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی استاندارد که در اداره کل استاندارد خراسان رضوی برگزار شد به تبیین اهمیت و نقش اساسی استانداردها در زندگی روزمره و توسعه پایدار کشور پرداخت.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی بیان کرد: استاندارد به معنای مجموعهای از چارچوبها و ضوابطی است که با رعایت آنها میتوان به درجهای بهینه از نظم دست یافت. این نظم میتواند در حوزههای مختلفی از جمله تولید، ارائه خدمات، مدیریت و محیط زیست نمود یابد و تمام جنبههای زندگی روزمره انسان را در بر گیرد.
وی افزود: از لحظهای که فرد صبح از خواب بیدار میشود تا پایان شب که به استراحت میپردازد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با استانداردها سروکار دارد؛ از خوراکیها و پوشاک گرفته تا خودرو و خدمات مختلف.
محمدی به چهار کارکرد کلیدی استانداردها در سطح بینالمللی اشاره و تصریح کرد: اولین کارکرد استاندارد، رشد اقتصادی است که از طریق افزایش بهرهوری، کاهش ضایعات، تسهیل تجارت و نوآوری محقق میشود. استانداردها به عنوان شریک راهبردی صنایع، زمینهساز موفقیت آنها در بازارهای جهانی و رونق تجارت هستند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی ادامه داد: دومین کارکرد، ارتقای کیفیت و ایمنی است که به حفظ سلامت، امنیت و جلوگیری از خسارتهای اقتصادی به مصرفکنندگان منجر میشود.
وی افزود: سومین کارکرد، توسعه پایدار است؛ کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، باید به استانداردها در حوزههای مختلف مانند محیط زیست توجه ویژه داشته باشند.
محمدی ابراز کرد: چهارمین و از مهمترین کارکردها، هماهنگی و یکپارچهسازی است که استانداردها زبان مشترکی برای تبادل کالا، خدمات و فرآیندها بین کشورها ایجاد میکنند و موجب همگرایی در بازارهای جهانی میشوند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی تأکید کرد: ارتقای بهرهوری در صنعت بدون رعایت استانداردها امکانپذیر نیست و استانداردها نقش کلیدی در تحقق این مهم ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه سرمایه و نیروی کار تنها تا حدی میتوانند پاسخگوی نیازهای تولید باشند، اظهارکرد: با گذشت زمان، مستهلک شدن نیروی کار و ماشینآلات باعث کاهش بازدهی میشود و به نقطهای میرسیم که آن را بازدهی منفی مینامیم. در چنین شرایطی، لازم است عوامل جدیدی به فرآیندها افزوده شود که به آن بهرهوری چند عاملی گفته میشود.
محمدی افزود: از جمله عوامل مؤثر در بهرهوری چند عاملی میتوان به آموزش، تحقیق و توسعه و استانداردها اشاره کرد که استانداردها نقش مهمی در افزایش بهرهوری سیستمها ایفا میکنند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی همچنین بر لزوم نگاه فراتر از وظیفه قانونی به استانداردسازی تأکید کرد و گفت: در اداره کل استاندارد خراسان رضوی، استاندارد را نه تنها به عنوان یک الزام قانونی بلکه به عنوان وظیفهای وجدانی و اخلاقی میدانیم و از همه فعالان حوزه استاندارد و رسانهها دعوت میکنیم تا در ترویج فرهنگ استاندارد در جامعه همکاری کنند.
وی ابراز کرد: بخشی از حوادث آسانسور و محبوسشدگیها در تابستان امسال ناشی از قطع برق بوده است. در ششماهه نخست امسال، یکهزار و ۵۶۳ تأییدیه اولیه و یکهزار و ۴۰۰ تأییدیه ادواری برای آسانسور صادر شده است. دستگاههای اجرایی که آسانسورهای خود را اصلاح نکنند پلمب و به مرجع قضائی معرفی خواهند شد.
محمدی افزود: در خصوص استانداردهای جدید و وضعیت پارکهای آبی و شهربازیها، باید بگویم که تجهیزات این مراکز تحت مقررات استاندارد اجباری قرار دارند. با توجه به اینکه تجهیزات تفریحی میتوانند خطرات بالقوهای برای مردم ایجاد کنند، حساسیت ویژهای نسبت به بازرسی و صدور گواهی ایمنی داریم.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: هرگاه گواهی ایمنی تجهیزات تفریحی منقضی شود یا بازرسی دورهای آنها انجام نشده باشد، بلافاصله آن تجهیزات متوقف و از استفاده خارج میشوند
وی افزود: تمامی مجموعههای تفریحی موظفند گواهی ایمنی تجهیزات خود را به صورت دورهای تمدید کنند، چرا که استفاده مکرر ممکن است باعث خارج شدن تجهیزات از شرایط استاندارد شود. در صورت عدم تمدید یا عدم تطابق با استانداردها، تجهیزات به طور کامل متوقف خواهند شد.
مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: بیست و دوم مهرماه، روز جهانی استاندارد متعلق به همه اقشار جامعه و به ویژه فعالان این حوزه است. امیدواریم با همت و همکاری تمامی دستاندرکاران بتوانیم خدمات مطلوبی به مردم استان و کشور ارائه کنیم.
