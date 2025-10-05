به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته دامپزشکی اظهار کرد: طرح واکسیناسیون دام‌های سبک و سنگین علیه تب برفکی از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تا پایان مهر ادامه دارد؛ در این طرح، دام‌های سبک به‌صورت رایگان و دام‌های سنگین با واکسن‌های وارداتی واکسینه می‌شوند.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از یک‌میلیون و ۳۹۷ هزار دوز واکسن برای پیشگیری از بیماری‌های دامی در شهرستان تزریق شده است.

وی با اشاره به شیوع سویه‌های غیر بومی بیماری‌های دامی در کشورهای همسایه از جمله ترکیه، بحرین و عراق ابراز کرد: ورود دام از سمت غرب کشور از ۱۰ روز گذشته ممنوع شده و دامداران باید دستورالعمل‌های قرنطینه‌ای را به‌طور جدی رعایت کنند.

سلیمانی همچنین درباره بیماری هاری بیان کرد: بیماری هاری بین انسان و حیوان مشترک است و امسال واکسیناسیون ۱۲ هزار قلاده سگ صاحب‌دار در دستور کار قرار دارد که تاکنون ۸ هزار قلاده واکسینه شده‌اند.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور درباره حادثه اخیر در منطقه اسلام‌آباد بلهرات خاطرنشان کرد: سگ مورد نظر علائم بالینی هاری نداشت اما نمونه به تهران ارسال شده و نتیجه نهایی هنوز اعلام نشده است و فرد مصدوم متأسفانه بر اثر پارگی شریان و خون‌ریزی شدید جان باخته است.

وی تأکید کرد: در صورت گزش توسط حیوان، فرد باید بلافاصله محل زخم را شست‌وشو داده و برای تزریق واکسن و سرم هاری به مراکز درمانی مراجعه کند.

رئیس دامپزشکی نیشابور ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری، حدود ۶ هزار رأس دام سبک برای سل و ۶۳۰۰ رأس دام برای بروسلوز آزمایش شده‌اند که تاکنون هیچ مورد مثبتی گزارش نشده است.

وی با اشاره به نظارت‌های بهداشتی عنوان کرد: حدود هزار واحد صنفی عرضه مواد پروتئینی شامل قصابی‌ها، رستوران‌ها و مرغ‌فروشی‌ها تحت پایش مستمر قرار دارند و در این مدت ۱۸۰۳ بازدید انجام و ۱۳ تن فرآورده پروتئینی فاسد جمع‌آوری شده است و ۲۷ متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۱۳ پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شده که دو پرونده منجر به حکم حبس گردیده است.

سلیمانی اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری ۵۱ هزار رأس دام سبک و ۴۵۵۰ رأس دام سنگین در کشتارگاه‌های شهرستان ذبح شده که از این میان، ۱۱۲ رأس دام سنگین به وزن ۲۴ تن و ۱۰ رأس دام سبک به وزن ۲۵۰ کیلوگرم به‌علت مشکلات بهداشتی معدوم شده‌اند.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور ادامه داد: در ۶ ماهه نخست سال نیز ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه مرغ کشتار شدند که منجر به تولید ۵۵۸۲ تن گوشت مرغ شده است.

وی بیان کرد: در بخش تولید و صادرات لبنیات، ۷۲ گواهی بهداشتی برای صادرات ۱۶۰۰ تن فرآورده لبنی شامل کره، خامه و شیرخشک به کشورهای روسیه، قزاقستان و ازبکستان صادر شده است و برای حفظ استانداردهای صادراتی، ۱۷۵ بازدید از کارخانه‌های لبنی و ۶۸ مورد نمونه‌برداری از محصولات انجام شده تا از نظر بار میکروبی، آنتی‌بیوتیک و سموم بررسی شوند.

سلیمانی گفت: با وجود چالش‌های متعدد، شبکه دامپزشکی نیشابور با بهره‌گیری از ۱۲۰ نیروی متخصص، بر سلامت مواد غذایی و حفظ سرمایه دامی منطقه نظارت کامل دارد.