به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشست شورای فرهنگی صداوسیما که به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به نقشآفرینی رسانهها به ویژه صدا و سیما در جنگ رسانهای دوازدهروزه اظهارکرد: در یک نمونه مجری صداوسیما با شجاعت و ایمان زیر بمباران ناجوانمردانه دشمن ایستاد و با روایتگری دقیق، اقتدار زن تربیتشده مکتب انقلاب را به رخ جهان کشاند و چهره کریه دشمن را به دنیا نشان داد.
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقشآفرینی تاریخی و قله ساز صداوسیما در مقاطع حساس انقلاب اسلامی گفت: رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران در قلههای مهمی از تاریخ انقلاب خوش درخشیده و امروز نیز در جنگ رسانهای دوازدهروزه با شجاعت و ایمان چهره واقعی دشمن را به جهان نشان داد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سه قله مهم در تاریخ رسانه ملی را مورد توجه قرار داد و افزود: نخستین قله لحظهی اعلام پیروزی انقلاب اسلامی بود که صدای ملت ایران از رسانه ملی طنینانداز شد و در حافظهی تاریخی مردم ماندگار شد.
آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه در قله بعدی رسانه در دوران دفاع مقدس حضوری درخشان داشت، گفت: صداوسیما با خلق شعارها، سرودها و روایتهای حماسی موجی از آرامش در جامعه ایجاد کرد و پیام مظلومیت ملت ایران را هم در میدان حماسه، هم در عرصهی صلح و هم در حوزههای اندیشهای به شایستگی به جهان منتقل کرد.
وی به نقش اثر گذار رسانه ملی در دوران کرونا هم اشاره کرد و افزود: در شرایط سخت کرونا صداوسیما با ایجاد امنیت روانی و آرامش عمومی نقش کلیدی خود را ایفا کرد و نشان داد که قرارگاه فرهنگی کشور است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، صداوسیما هم دانشگاه است و هم قرارگاه است.
دفاع مقدس دوازدهروزه قلهای دیگر از نقش آفرینی صداوسیما بود که رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر نقشآفرینی و شجاعت بانوان در رسانه هم، چون سحر امامی به آن اشاره کرد و گفت: صداوسیما نهتنها اطلاعرسانی کرد بلکه انسجام ملی را در دل جنگ و غم فقدان فرماندهان، دانشمندان و مردم، معنا بخشید.
وی با تأکید بر اینکه به گفته امام خمینی (ره) صداوسیما دانشگاهی فراگیر برای همه اقشار جامعه است افزود: از کودکان تا فرهیختگان و دانشمندان چه در داخل و چه در خارج از کشور از این رسانه بهرهمند میشوند و این رسانه باید زبان ملت باشد و پیام انقلاب را با رضایتمندی مردم منتقل کند تا بدرخشد.
آیتالله حسینی بوشهری در پایان خاطرنشان کرد: امروز رسالت صداوسیما سنگینتر از همیشه است و دشمن دریافت تا زمانی که این رسانه زبان گویای ملت ایران است، تمام جنگ ترکیبیاش نقش بر آب خواهد شد.
وی رهبر معظم انقلاب را روایتگر اول پیروزیها برشمرد و گفت: این روایتها از طریق رسانه ملی به گوش جهانیان رسید و انتظار میرود رسانه ملی در کنار حوزه علمیه، روحانیت و فرهیختگان، در انتقال معارف اهل بیت و ارزشهای اسلامی و انقلابی با قدرت و امید، مسیر را تا ظهور منجی ادامه دهد.
نظر شما