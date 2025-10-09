به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری در نشست نمایندگان ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: با وجود زمینهای گسترده در کشور، شایسته است سیاستهای ساخت مسکن به سمت تأمین خانههای مناسب برای خانوادهها سوق پیدا کند و از تبدیل زندگی خانوادگی به سبک آپارتماننشینی تا حد ممکن پرهیز شود.
وی با تاکید بر اینکه توجه به فرهنگ اسلامی در معماری مسکن از ضروریات است، افزود: محل زندگی خانواده و میهمانان باید از یکدیگر تفکیک شود تا حریم خانوادگی حفظ شود.
رئیس جامعه مدرسین با اشاره به دیدگاههای خواجه نصیرالدین طوسی درباره ویژگیهای خانه مطلوب گفت: استحکام بنا، تامین نور کافی، بهرهمندی از هوای سالم، پرهیز از اشرافیگری، دوری از همسایگی با اهل فساد، توجه به حقوق همسایه، ساخت مسکن در نزدیکی محل کار و پیشبینی مسجد، مراکز خرید و مراکز بهداشتی در مجاورت واحدهای مسکونی از جمله توصیههای ارزشمند حکیم طوسی است که همچنان قابل اجراست.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به احکام فقهی مربوط به مسکن اظهار داشت: استثنا شدن خانه از خمس یا از مستثنیات دین در فقه اسلامی نشان میدهد که مسکن در نگاه دین از جایگاه ویژهای برخوردار است و این امر اهمیت فعالیت بنیاد مسکن را دوچندان میکند.
قم- رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: سبک آپارتماننشینی تا حد زیادی با فرهنگ دینی و نیازهای خانواده ایرانی همخوانی ندارد.
