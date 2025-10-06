تأکید آیت الله حسینی بوشهری بر ضرورت نظارت دقیق و مستمر توزیع کالاها

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با اشاره به ارتباط زیاد حیطه فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی با زندگی روزمره مردم گفت: انتظار مردم از این وزارتخانه این است که قبل از اتفاق افتادن بحران، پیش بینی‌های لازم صورت گرفته باشد.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای برهم زدن نظم و امنیت کشور افزود: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، باید حالت آماده باش داشته باشیم و دچار غافلگیری نشویم.

امام جمعه قم با تأکید بر لزوم پیش بینی ذخائر کافی برای شرایط بحران و همچنین ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر توزیع کالاها، تصریح کرد: احساس می‌شود نظارت کافی وجود ندارد؛ و گرنه چرا باید قیمت برخی از کالاها از شب تا صبح دو برابر شود؟!

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی میوه‌ها ابراز داشت: دولت باید نظارت داشته باشد که چرا باید قیمت محصولات کشاورزی از سر زمین تا به مصرف کننده نهایی برسد چند برابر افزایش پیدا کند؟!

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی از تحریم‌ها در داخل کشور اتفاق می‌افتد، اظهار داشت: قیمت برنج ایرانی سر به فلک کشیده است و این نشان می‌دهد که نظارت کافی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی اگر نظارت دقیق داشته باشد، دچار خود تحریمی نمی‌شویم.

وی تأکید کرد: در شرایطی که ما هستیم همه نیروها باید بسیج شوند و جلوی کسانی که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند را بگیرند و دشمن می‌خواهد با ایجاد نارضایتی رابطه مردم با نظام را گل آلود کند و بدین واسطه کشور را به دست خود مردم از بین ببرد.

رضایت مردم اصل اول است

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان ساخت: رضایت مردم باید برای ما اصل اولی باشد. اگر مردم پای کار نظام نباشند، کارها به سرانجام نخواهد رسید.

وی خطاب به مسئولین جهاد کشاورزی عنوان کرد: ضعف‌های موجود را بهبود دهید و پیش بینی‌های لازم را برای مقابله با هر گونه بحران احتمالی انجام دهید.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: برخی می‌خواهند از شرایط سخت کشور سوء استفاده کرده و ثروت خود را چند برابر کنند، بنابراین باید نظارت‌ها افزایش یابد.