عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مهمترین اقدام انجام شده در دوره ششم مدیریت شهری، توسعه حمل و نقل عمومی برقی است.
وی گفت: باید همه به این باور برسند که توسعه حمل و نقل عمومی برقی راهکار میانبر حل توأمان مشکلات آلودگی و ترافیک در پایتخت است. اگر این فهم مشترک در دولت، مجلس، مدیریت شهری، لایههای کارشناسی و تصمیمگیران ایجاد شود و همه دست به دست هم دهند، میتوانیم در ظرف سه تا چهار سال کاهش جدی در ترافیک و آلودگی تهران داشته باشیم.
محمدخانی افزود: این نگاه صرفاً نظر شخصی نیست بلکه تجربه موفق شهرهای بزرگ و مطرح دنیا است که با تمرکز بر توسعه حمل و نقل عمومی برقی توانستهاند مشکلات ناشی از آلودگی شدید هوا و ترافیکهای سنگین را به طور قابل توجهی کاهش دهند.
این مقام مسئول ادامه داد: شهرهایی که به دلیل آلودگی ناگزیر به تعطیلی ادارات میشدند و با مرگ و میر بالا و ترافیکهای سرسامآور روبهرو بودند، با اتخاذ راهکارهای متعدد و مهمترین آن توسعه حمل و نقل برقی، توانستهاند به شهرهایی پاکتر و با ترافیک منطقیتر تبدیل شوند.
محمدخانی تاکید کرد: شهرداری تهران در دوره ششم هزاران پروژه و اقدام در حوزههای مختلف انجام داده است اما اگر بخواهیم یک اقدام شاخص و کلیدی را نام ببریم، بدون شک توسعه حمل و نقل عمومی برقی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که این مسیر میتواند نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد شهری پاکتر و پایدارتر داشته باشد.
