۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۵

مهم‌ترین برنامه انجام شده در دوره ششم مدیریت شهری تهران چیست؟

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص مهم‌ترین برنامه انجام شده دوره ششم مدیریت شهری تهران توضیحاتی ارائه داد.

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مهم‌ترین اقدام انجام شده در دوره ششم مدیریت شهری، توسعه حمل و نقل عمومی برقی است.

وی گفت: باید همه به این باور برسند که توسعه حمل و نقل عمومی برقی راهکار میانبر حل توأمان مشکلات آلودگی و ترافیک در پایتخت است. اگر این فهم مشترک در دولت، مجلس، مدیریت شهری، لایه‌های کارشناسی و تصمیم‌گیران ایجاد شود و همه دست به دست هم دهند، می‌توانیم در ظرف سه تا چهار سال کاهش جدی در ترافیک و آلودگی تهران داشته باشیم.

محمدخانی افزود: این نگاه صرفاً نظر شخصی نیست بلکه تجربه موفق شهرهای بزرگ و مطرح دنیا است که با تمرکز بر توسعه حمل و نقل عمومی برقی توانسته‌اند مشکلات ناشی از آلودگی شدید هوا و ترافیک‌های سنگین را به طور قابل توجهی کاهش دهند.

این مقام مسئول ادامه داد: شهرهایی که به دلیل آلودگی ناگزیر به تعطیلی ادارات می‌شدند و با مرگ و میر بالا و ترافیک‌های سرسام‌آور روبه‌رو بودند، با اتخاذ راهکارهای متعدد و مهم‌ترین آن توسعه حمل و نقل برقی، توانسته‌اند به شهرهایی پاک‌تر و با ترافیک منطقی‌تر تبدیل شوند.

محمدخانی تاکید کرد: شهرداری تهران در دوره ششم هزاران پروژه و اقدام در حوزه‌های مختلف انجام داده است اما اگر بخواهیم یک اقدام شاخص و کلیدی را نام ببریم، بدون شک توسعه حمل و نقل عمومی برقی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که این مسیر می‌تواند نقش بسیار مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد شهری پاک‌تر و پایدارتر داشته باشد.

