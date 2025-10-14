حضور اشکان درویشی با ۵ نمایش در تماشاخانه هیلاج!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای، اشکان درویشی این روزها ۲ نمایش «اسکرین شات» و تئاتر کودک «لبوبوی شهر جادو» را در تماشاخانه هیلاج در حال اجرا دارد و در ادامه سه نمایش «نعلبند»، «هجده سالگی» و «قارچخور» را هم روی صحنه می‌برد.

اجرای نمایش «اسکرین شات» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اشکان درویشی و با بازی امیر خلوت که در حال حاضر روی صحنه است، تا ۷ آبان ادامه دارد.

تئاتر کودک و نوجوان متفاوت و موزیکال «لبوبوی شهر جادو» هم به نویسندگی افسانه بخشی‌فرد و تهیه‌کنندگی و کارگردانی درویشی نیز چهارشنبه تا جمعه هر هفته در هیلاج روی صحنه می‌رود.

همچنین در آبان نمایش «نعلبند» در خصوص زندگینامه عباس نعلبندیان با بازی سیمین بهفر و کارگردانی مشترک احمد جعفری و سیمین بهفر و تهیه‌کنندگی اشکان درویشی روی صحنه می‌رود.

در ادامه نیز نمایش «هجده سالگی» به کارگردانی فردین رحمانپور و تهیه‌کنندگی اشکان درویشی از آذر و نمایش «قارچ خور» به نویسندگی احسان بدخشان و تهیه‌کنندگی و کارگردانی درویشی نیز پس از اخذ مجوزهای لازم از همان ماه روی صحنه می‌رود.