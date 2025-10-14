  1. هنر
حضور اشکان درویشی با ۵ نمایش در تماشاخانه هیلاج!

اشکان درویشی که این روزها ۲ نمایش «لبوبوی شهر جادو» و «اسکرین شات» را در تماشاخانه هیلاج در حال اجرا دارد، سه نمایش دیگر را نیز تا پایان پاییز روی صحنه می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای، اشکان درویشی این روزها ۲ نمایش «اسکرین شات» و تئاتر کودک «لبوبوی شهر جادو» را در تماشاخانه هیلاج در حال اجرا دارد و در ادامه سه نمایش «نعلبند»، «هجده سالگی» و «قارچخور» را هم روی صحنه می‌برد.

اجرای نمایش «اسکرین شات» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اشکان درویشی و با بازی امیر خلوت که در حال حاضر روی صحنه است، تا ۷ آبان ادامه دارد.

تئاتر کودک و نوجوان متفاوت و موزیکال «لبوبوی شهر جادو» هم به نویسندگی افسانه بخشی‌فرد و تهیه‌کنندگی و کارگردانی درویشی نیز چهارشنبه تا جمعه هر هفته در هیلاج روی صحنه می‌رود.

همچنین در آبان نمایش «نعلبند» در خصوص زندگینامه عباس نعلبندیان با بازی سیمین بهفر و کارگردانی مشترک احمد جعفری و سیمین بهفر و تهیه‌کنندگی اشکان درویشی روی صحنه می‌رود.

در ادامه نیز نمایش «هجده سالگی» به کارگردانی فردین رحمانپور و تهیه‌کنندگی اشکان درویشی از آذر و نمایش «قارچ خور» به نویسندگی احسان بدخشان و تهیه‌کنندگی و کارگردانی درویشی نیز پس از اخذ مجوزهای لازم از همان ماه روی صحنه می‌رود.

