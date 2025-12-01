اجرای «یه تُن تَن» در تماشاخانه هیلاج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «یه تُن تَن» به کارگردانی و تهیهکنندگی اشکان درویشی در تماشاخانه هیلاج روی صحنه میرود.
موسیقی این نمایش با صدای امین بانی، با همخوانی آرزو آرزومند و نسیم کاکازاده و اجرای موسیقی توسط آتنا رضوی و مهدی نظری است.
مدیریت این پروژه را فریبا کوثری بر عهده دارد.
نمایش «یه تُن تَن» به نویسندگی امیر عباسزاده، روایتی از چند سرباز در یک پاسگاه مرزی است که قرار است تعطیلات شب عید را با هم در پاسگاه بمانند.
این اثر کمدی سرشار از چالشها و احساسات درآمیخته و برگزیده جشنواره مقاومت از سوی لیلی عاج و حسین مسافرآستانه است.
احمد جعفری، احسان زارع، سعید اعتمادی، محمدعلی هاشمی، پیمان نوری، علی بهادری و نسیم کاکازاده، با اولین حضور فرشید سبزعلیپور و با معرفی بازیگر نوجوان السا عبداللهی در کنار شراره رخام، فرشید نوابی و ابوالفضل رجبی، گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
نمایش «یه تُن تَن» پس از اعلام پایان تعطیلی سالنهای تئاتر به دلیل آلودگی هوا، تا ۱۲ دیماه هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه هیلاج به نشانی خیابان ایرانشهر خیابان حمید سمندریان روی صحنه میرود. در آستانه آغاز اجرا لوگو و پوستر این نمایش منتشر شد.
عوامل اجرایی این اثر نمایشی عبارتند از: تهیهکننده و کارگردان: اشکان درویشی، مدیر پروژه: فریبا کوثری، مشاور پروژه: جواد خسروی، نویسنده: امیرعباسزاده، بازنویس متن: احسان بدخشان، مجری طرح: مهشید خسروی، پشتیبانی تولید: افروز صفرپور، دستیار کارگردان: الهام غلامیان، تیزر و ادیت: امیر ابراهیمی، طراحی پوستر: ساسان بهفر، لوگوتایپ: محمد تقیپور، مدیر اجرایی: حسین عباسی، بروشور و تبلیغات چاپی: علی شیرازی، سرپرست: سید حسامالدین سیدجوادی، مدیر هماهنگی: محمد نیکبخت، دستیار هماهنگی: هاویر نظری، گریم: پروین شفیعی، لباس: ماریا زینالی، گروه اجرایی: حبیب جعفری، ایلیا امامی، گیوا گلباشی، مهسا نعیمی، علیاکبر طباطبایی، هادی رسولی، امیرحسین مرادی و سارینا ترازی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای: مریم قربانینیا، مدیر مسئول هیلاج: امیرشهاب رضویان، مدیر تماشاخانه: احمد نجفی.
