https://mehrnews.com/x39jgJ ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳ کد خبر 6622580 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳ بسته خبری شبانه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 12 MB کد خبر 6622580 کپی شد مطالب مرتبط رایگانی: اثربخشی طرحهای مقابله با طوفان گردوغبار در سیستان ارزیابی شد طوفان گرد و غبار مجدد در سیستان اوج میگیرد طراحی برنامه های فرهنگی - محلی؛ راهبرد پیوند مردم با هویت بومی نظارت بازار و برخورد با متخلف؛ مهمترین خواسته مردم سیستان و بلوچستان دستگیری گروگانگیران مسلح در چابهار برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما