به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملاشاهی گفت: از شب سه شنبه تا عصر چهارشنبه (۲۲ تا ۲۳ مهر)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک نقاط مستعد طوفان گردوخاک در نواحی شمالی استان پیش‌بینی می‌شود؛ که موجب کاهش دید افقی و اختلال در ترددهای جاده‌ای به سمت شمال استان و احتمال تأخیر در پروازها شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد: در زمان غبارآلود شدن هوا، نکات بهداشتی رعایت شده و از ماسک استفاده شود. همچنین، با توجه به وزش باد شدید و کاهش دید، رانندگان در جاده‌ها با احتیاط بیشتری تردد کنند و در اجرای عملیات عمرانی، دقت لازم صورت گیرد.

ملاشاهی در پایان افزود: از انجام پروازهای سبک مانند گلایدر و بالگرد خودداری شود. کشاورزان نیز برای جلوگیری از خسارات احتمالی، تدابیر لازم را جهت محافظت از محصولات کشاورزی و سالن‌های پرورشی به کار بگیرند.