به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد رایگانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: وسعت کانونهای فرسایش بادی درشمال استان سیستان و بلوچستان گسترده است و بودجهای که در بخشهای مختلف تخصیص مییابد، پاسخگوی حجم بالای مشکلات نیست.
دبیر ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت گرد غبار کشور در ادامه افزود: به همین دلیل، تصمیم گرفتیم موضوع را به سطوح جزئیتر تقسیم کنیم تا بتوانیم ارزیابی دقیقتری از میزان اثربخشی اقدامات داشته باشیم. در این مسیر بررسی کردیم که کدام اقدامات مؤثرتر بوده و بر روی کدام بخشها باید تمرکز بیشتری داشته باشیم.
وی اظهار داشت: بر اساس تجزیهوتحلیلهایی که با همکاری اساتید دانشگاه، پژوهشگران، جوامع محلی و متخصصان بومی انجام میشود، در تلاش هستیم به طرحی مشترک برسیم. هدف ما این است که این طرح بتواند بیشترین مراکز جمعیتی را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت به ارتقای سلامت جوامع محلی کمک کند.
رایگانی در پایان با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاهها و مردم گفت: اگر بتوانیم دانش فنی را در کنار ظرفیتهای بومی و مردمی قرار دهیم، میتوان امیدوار بود که نتایج ملموستری در کنترل فرسایش بادی و حفظ محیط زیست منطقه حاصل شود.
