  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

لزوم تسریع در روند ارزیابی و پرداخت خسارت به کشاورزان شهرستان شادگان

لزوم تسریع در روند ارزیابی و پرداخت خسارت به کشاورزان شهرستان شادگان

شادگان ـ نماینده مردم شادگان بر لزوم تسریع در روند ارزیابی و پرداخت خسارت به کشاورزان این شهرستان متضرر تأکید کردند.

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صندوق‌های بیمه‌ای خسارات وارده به محصولات زراعی را جبران کند و از متضرر شدن کشاورزان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه تنها راه کمک به کشاورزان خسارت دیده، فقط از طریق بیمه امکان‌پذیر خواهد بود، افزود: خسارت وارده به مزارع و نخیلات شادگان بر اثر آتش‌سوزی جبران شود.

نماینده مردم شادگان با تأکید بر اهمیت حمایت از کشاورزان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد منطقه، تصریح کرد: بی‌توجهی به خسارت‌های واقعی می‌تواند موجب دلسردی و کاهش انگیزه تولید در میان کشاورزان شود، انتظار داریم صندوق بیمه با نگاه دقیق‌تر وضعیت مزارع آسیب‌دیده را مجدداً بررسی کند.

وی خاطر نشان کرد: بیشتر مردم شهرستان شادگان از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می‌کنند لذا باید در راستای جبران خسارت وارده به کشاورزان باید تلاش شود.

خنفری در پایان گفت: انتظار می‌رود که در کنار پرداخت خسارت به کشاورزان دولت برای جبران مشکلات دیگر آنها پرداخت تسهیلات کم‌بهره به کشاورزان آسیب‌دیده در نظر بگیرد.

کد خبر 6622582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها