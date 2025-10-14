لزوم تسریع در روند ارزیابی و پرداخت خسارت به کشاورزان شهرستان شادگان

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صندوقهای بیمهای خسارات وارده به محصولات زراعی را جبران کند و از متضرر شدن کشاورزان جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه تنها راه کمک به کشاورزان خسارت دیده، فقط از طریق بیمه امکانپذیر خواهد بود، افزود: خسارت وارده به مزارع و نخیلات شادگان بر اثر آتشسوزی جبران شود.
نماینده مردم شادگان با تأکید بر اهمیت حمایت از کشاورزان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد منطقه، تصریح کرد: بیتوجهی به خسارتهای واقعی میتواند موجب دلسردی و کاهش انگیزه تولید در میان کشاورزان شود، انتظار داریم صندوق بیمه با نگاه دقیقتر وضعیت مزارع آسیبدیده را مجدداً بررسی کند.
وی خاطر نشان کرد: بیشتر مردم شهرستان شادگان از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش میکنند لذا باید در راستای جبران خسارت وارده به کشاورزان باید تلاش شود.
خنفری در پایان گفت: انتظار میرود که در کنار پرداخت خسارت به کشاورزان دولت برای جبران مشکلات دیگر آنها پرداخت تسهیلات کمبهره به کشاورزان آسیبدیده در نظر بگیرد.
