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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

در ۵ سال اخیر؛

۵۷۰ میلیارد ریال غرامت گندم به کشاورزان شادگان پرداخت شد 

۵۷۰ میلیارد ریال غرامت گندم به کشاورزان شادگان پرداخت شد 

شادگان- معاون فرماندار شادگان گفت: مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال غرامت بیمه محصولات کشاورزی سال های ۹۰ تا ۹۴ به کشاورزان شادگان پرداخت شده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت اله آلبوغبیش صبح سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان شادگان که با حضور مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان خوزستان و  اعضای شورای کشاورزی شهرستان در محل فرمانداری شادگان برگزار شد، از پرداخت مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال غرامت بیمه گندم به کشاورزان خسارت دیده شادگان در سالهای۹۰ تا ۹۴ خبر داد و اظهار کرد: غرامت بیمه گندم در سال زراعی ۹۶-۹۵ تاکنون تعیین و پرداخت نشده است . 

معاون فرماندار شادگان با اشاره به خشکسالی های اخیر و وابستگی اقتصاد منطقه به آب و کشاورزی و تأکید بر ضرورت مدیریت آب در سطح استان افزود: علاوه بر خشکسالی و کم بارانی در سالهای اخیر، عدم مدیریت مناسب آب در شهرستانهای بالادست نیز از عوامل کم آبی در شهرستان شادگان است که باید توسط متولیان امور آب به درستی مدیریت و آب موجود عادلانه توزیع شود.
 
وی بر لزوم تأمین آب مورد نیاز کشت های پائیزه که در شهرستان شادگان از پنجم آبان ماه در سطح ۲۲ هزار هکتار آغاز می شود تأکید کرد و یادآور شد: سازمان آب و برق استان باید هر چه سریعتر در خصوص امکان تأمین یا عدم تأمین آب مورد نیاز مزارع شهرستان  اعلام نظر کند .

آلبوغبیش در ادامه تسریع در تعیین درصد خسارت وارد شده به محصولات سال زراعی ۹۵-۹۶ و پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده را خواستار شد.
 

کد مطلب 4109665

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