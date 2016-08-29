استمهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده در شادگان

نعمت اله آلبوغبیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی، تسهیلات بخش کشاورزی شامل زراعت، باغبانی، پرورش دام، طیور و آبزیان دریافت کرده و خسارت وارده به محصولات کشاورزی آنان مورد تایید باشد، تمدید می شود.

وی اضافه کرد: طبق آیین نامه اجرایی بند ((و)) تبصره ((۱۳)) قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، این بخشنامه کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی را شامل می شود.

معاون فرماندار شادگان با اعلام اینکه خسارت وارده باید به تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان فرمانداری، جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک عامل یا صندوق های حمایتی برسد، افزود: بانکهای عامل موظف هستند پس از تایید کارگروه نسبت به امهال تسهیلات سررسید شده به مدت سه سال اقدام کنند.

آلبوغبیش با اشاره به وسعت خسارات وارده به محصولات کشاورزی شادگان در سال زراعی، عنوان کرد: به دلیل عمومی و فراگیر بودن خسارات وارده سعی بر این است که کلیه تسهیلات سررسید شده سال ۹۴ کشاورزان خسارت دیده تمدید و استمهال شود با این وجود کشاورزان متضرر شده می توانند در صورت لزوم نوع و حجم خسارات وارده را به مدیریت جهاد کشاورزی شادگان اعلام کنند

وی در پایان یادآور شد: حوادث غیرمترقبه، کلیه حوادث طبیعی اعم از خشکسالی، سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمد، زلزله، آفات و بیماریهای همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاری ناشی از فعالیت کشاورزی ذینفعان را به مخاطره جدی مواجه کرده را شامل می شود.