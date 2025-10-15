دریافت 7 MB کد خبر 6622965 https://mehrnews.com/x39jrz ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ کد خبر 6622965 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳ واکنش هواداران فوتبال ایتالیا هنگام پخش سرود رژیم صهیونیستی هواداران فوتبال ایتالیا هنگام پخش سرود رژیم جعلی و تبهکار صهیونیستی، این تیم را هو کردند. کپی شد مطالب مرتبط انتقاد یک کارشناس از قلعهنویی و تیم ملی؛ هیچ برنامه و ساختاری ندارند! روسیه اولین حریف تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان رحمتی: میانگین سنی خیبر جوان شده؛ هدف ما کسب رتبه تکرقمی است مثبت و منفیهای ایران در بازی با تانزانیا/ هیچکس از عملکرد راضی نشد! برچسبها رژیم صهیونیستی ایتالیا فوتبال ورزش
