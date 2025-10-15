دریافت 7 MB
کد خبر 6622965
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

واکنش هواداران فوتبال ایتالیا هنگام پخش سرود رژیم صهیونیستی

هواداران فوتبال ایتالیا هنگام پخش سرود رژیم جعلی و تبهکار صهیونیستی، این تیم را هو کردند.

