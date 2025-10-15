به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: عرض سلام دارم خدمت همه طرفداران تیم خیبر خرم‌آباد و همچنین لرتباران عزیز. از روز اولی که با مالک محترم باشگاه، آقای عبدی صحبت کردم، متوجه شدم که ایشان برنامه‌ای پنج‌ساله برای آینده باشگاه در نظر گرفته‌اند.

رحمتی توضیح داد: پس از حضور خیبر در لیگ یک، هدف اول، صعود به لیگ برتر بود که خدا را شکر این اتفاق افتاد. سال گذشته نیز با تلاش بازیکنان و کادر فنی، تیم توانست رتبه دوازدهم را در لیگ برتر کسب کند و در این سطح ماندگار شود.

ضرورت پوست‌اندازی و ساختارسازی در باشگاه

وی با اشاره به نیاز باشگاه‌های تازه‌صعود کرده به بازسازی و نوسازی ساختار، افزود: معمولاً تیم‌هایی که از لیگ یک به لیگ برتر می‌رسند، نیاز به پوست‌اندازی دارند. یعنی باید ساختاری تعریف شود که هم تیم‌های پایه را سازمان‌دهی کند و هم بازیکنان جوانی به ترکیب تیم اصلی اضافه شوند تا بتوانند در آینده به باشگاه کمک کنند. ما این موضوع را در جلسات متعدد با دکتر عبدی مطرح کردیم و خوشبختانه دیدگاه مشترکی داشتیم.

تمرکز بر پرورش نسل جوان

سرمربی خیبر خرم‌آباد ادامه داد: من خودم همیشه علاقه زیادی به کار کردن با بازیکنان جوان دارم. این رویکرد را در تیم‌های قبلی‌ام مانند پدیده مشهد، آلومینیوم اراک و سایر تیم‌ها نیز دنبال کرده‌ام و خوشبختانه نتایج مثبتی گرفته‌ام. معتقدم اگر به جوانان اعتماد کنیم و میدان بدهیم، می‌توانند آینده فوتبال ما را تضمین کنند.

رحمتی خاطرنشان کرد: خوشبختانه به دلیل هم‌فکری و هم‌سویی با دکتر عبدی، خیلی زود به توافق رسیدیم و کار را با انرژی بالا آغاز کردیم. هدف ما این است که خیبر خرم‌آباد نه فقط در نتایج کوتاه‌مدت، بلکه در ساختار فنی، مدیریتی و پایه‌ای نیز به الگویی برای فوتبال کشور تبدیل شود.

جوان‌گرایی در خیبر خرم‌آباد

سید مهدی رحمتی در ادامه گفت‌وگو اظهار داشت: ماحصل آن جلسات و تصمیمات این بود که میانگین سنی تیم به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. در حال حاضر میانگین سنی بازیکنان خیبر حدود ۲۴ و نیم سال است و در ترکیب فعلی فقط دو بازیکن بالای ۳۰ سال حضور دارند. این نشان می‌دهد که سیاست باشگاه، حرکت به‌سمت جوان‌گرایی و ساختن تیمی آینده‌دار است.

اعتماد به استعدادهای جوان

رحمتی با اشاره به عملکرد خوب بازیکنان جوان تیم در هفته‌های ابتدایی لیگ افزود: در همین چند هفته نخست مسابقات، تعدادی از بازیکنان جوان ما توانستند خودشان را نشان دهند. بازیکنانی مانند آقای فارسی، معالی، قزل، آراسته، پرهام حسنی و سعادت به ترکیب تیم اضافه شدند و در ترکیب اصلی به میدان رفتند. خوشبختانه همگی از انگیزه و شادابی بالایی برخوردارند و این موضوع به تیم انرژی مضاعف داده است.

نگاه بلندمدت به آینده خیبر

سرمربی خیبر خرم‌آباد با ابراز امیدواری نسبت به آینده تیم تصریح کرد: ما جوانان مستعد زیادی داریم که در ادامه فصل به ترکیب اصلی اضافه خواهند شد.

رحمتی گفت: هدف ما فقط نتیجه کوتاه‌مدت نیست، بلکه می‌خواهیم این بازیکنان در سال‌های آینده به ستون‌های اصلی باشگاه تبدیل شوند. بدون تردید، این سیاست باعث می‌شود خیبر در مسیر رشد پایدار و حرفه‌ای گام بردارد و در آینده‌ای نزدیک به یکی از تیم‌های تأثیرگذار فوتبال ایران تبدیل شود.

هدف‌گذاری واقع‌بینانه برای فصل جدید

سید مهدی رحمتی در ادامه گفت‌وگوی خود اظهار داشت: در فوتبال هیچ‌وقت نمی‌توان قول قطعی داد؛ چنین چیزی نه ممکن است و نه حرفه‌ای. اما با توجه به جایگاه دوازدهمی خیبر در فصل گذشته و شرایط سختی که هواداران تجربه کردند، تصمیم گرفتیم هدف‌گذاری جدیدی داشته باشیم. هدف ما این است که امسال نسبت به سال قبل یک سطح بالاتر برویم و جایگاه تیم را در جدول بهبود ببخشیم.

تلاش برای ارتقای جایگاه تیم

وی افزود: من شخصاً فردی هستم که همیشه با انگیزه و روحیه جنگندگی کار می‌کنم. دوست دارم تیمم بجنگد و پیشرفت کند. بر همین اساس، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با تلاش و پشتکار، بتوانیم خیبر را در پایان فصل در بین تیم‌های تک‌رقمی جدول ببینیم. همان‌طور که در کنفرانس خبری روز اول حضورم هم گفتم، هدف ما فقط بقا نیست، بلکه پیشرفت و ساختن آینده‌ای روشن برای باشگاه است.

پیام به هواداران خیبر

سرمربی خیبر خرم‌آباد در پایان خطاب به هواداران گفت: از همه طرفداران خیبر می‌خواهم خیالتان راحت باشد و دغدغه جایگاه تیم را نداشته باشید. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا امسال عملکردی فراتر از سال گذشته داشته باشیم و در کنار هواداران پرشور لرستانی، فصل موفق و خاطره‌انگیزی را تجربه کنیم. حمایت آن‌ها برای ما بزرگ‌ترین انگیزه است.