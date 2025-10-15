روسیه اولین حریف تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران در ادامه برنامههای آمادهسازی خود برای حضور در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ فیلیپین دو دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی روسیه برگزار خواهد کرد.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ملیپوشان فوتسال زنان کشورمان در روزهای پنجشنبه ۲۴ مهر و شنبه ۲۶ مهرماه در مجموعه ورزشی «تولیکا» در شهر تولا به مصاف تیم ملی زنان روسیه خواهند رفت.
آخرین تقابل دو تیم سال ۲۰۲۳ در تهران برگزار شد که در آن دیدار تیم ملی روسیه با نتیجه ۴ بر صفر موفق به شکست ایران شد. در مجموع تیم ملی فوتسال زنان ایران تاکنون سه بار روسیه را شکست داده اما در سایر دیدارها نتیجه به سود حریف اروپایی رقم خورده است.
شاگردان شهرزاد مظفر با برگزاری این اردو و دیدارهای تدارکاتی خود را برای حضور در جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ آماده میکنند؛ رقابتهایی که از ۲۱ نوامبر تا ۷ دسامبر (۳۰ آبان تا ۱۶ آذر) به میزبانی کشور فیلیپین و در شهر مانیل برگزار میشود.
تیم ملی ایران در این رقابتها با تیمهای برزیل، ایتالیا و پاناما همگروه است و در نخستین دیدار خود دوم آذرماه به مصاف تیم قدرتمند برزیل خواهد رفت.
در این تورنمنت تیمها در قالب ۴ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و دو تیم برتر هر گروه راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهند شد. مرحله یکچهارم نهایی روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر نیمهنهایی در ۱۴ آذر و دیدارهای ردهبندی و فینال نیز در روز ۱۶ آذرماه برگزار خواهد شد.
نظر شما