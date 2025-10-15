به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در فیفادی ماه اکتبر، شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در ورزشگاه آل راشد دبی به مصاف تیم ملی تانزانیا رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید تا شاگردان امیر قلعه‌نویی پس از شکست مقابل ازبکستان در فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵، شکست مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی ولگوگراد و تساوی مقابل تاجیکستان در همان تورنمنت، بار دیگر طعم برد را بچشند.

در این دیدار، ایران برخلاف انتظار با ترکیبی جدید پا به میدان گذاشت و قلعه‌نویی برای اولین بار کسری طاهری مهاجم ۱۹ ساله کشورمان را در ترکیب اصلی قرار داد. تیم تانزانیا شروع بهتری نسبت به ایران داشت و اگر سیوهای خوب پیام نیازمند در دقایق ابتدایی نبود، ممکن بود گل اول بازی به سود حریف ثبت شود. در همان صحنه، اشتباهات مدافعان ایران به ویژه شجاع خلیل‌زاده باعث شد تا «چارلز ام. مومبا» در موقعیت تک به تک قرار گیرد.

از نکات مثبت نیمه اول حضور کسری طاهری در خط حمله بود؛ او در دقیقه ۱۴ با تسلط روی توپ، محمد محبی را در موقعیت گل قرار داد که با خطای مدافع حریف، پنالتی اعلام شد و گل اول ایران به ثمر رسید. ۱۰ دقیقه بعد، طاهری دوباره با پاس به محبی زمینه‌ساز گل دوم شد و مهاجم وینگر ایران توانست پاس گل دوم خود در دومین بازی ملی را ثبت کند.

با این حال، طاهری در دقیقه ۳۵ و در برخورد با مدافع تانزانیا از ناحیه پای راست دچار مصدومیت شد و نتوانست ادامه بازی را دنبال کند.

در نیمه دوم، تغییرات قلعه‌نویی از جمله خروج سامان قدوس و اضافه شدن علیرضا جهانبخش در خط هافبک، باعث شد میانه میدان در اختیار تانزانیا قرار گیرد و ایران نتواند موقعیت گل جدیدی ایجاد کند. شاگردان قلعه‌نویی بیشتر بر حفظ نتیجه تمرکز داشتند و دروازه خود را بسته نگه داشتند؛ در این نیمه ایران موفق شد ۵۹ درصد مالکیت توپ، ۶ شوت به سمت دروازه (۵ شوت در چهارچوب) و ۴ کرنر را ثبت کند.

با این پیروزی، ایران که پس از ژاپن دومین تیم صعودکننده از آسیا به جام جهانی ۲۰۲۶ است، بار دیگر موفق شد دروازه خود را پس از سه بازی بسته نگه دارد. با این حال نمایش شاگردان قلعه‌نویی در مصاف با تیم رده ۱۰۷ جهان، در حالی که ملی‌پوشان ایران در رده ۲۱ دنیا قرار دارند، چندان چشمگیر نبود و فوتبال‌دوستان انتظار بازی منسجم‌تر و هجومی‌تر داشتند. بازیکنان و کادرفنی تیم ملی پس از بازی نیز به آب و هوای شرجی دبی اشاره کردند و سرمربی تیم با دلایلی مختلف عملکرد نیمه دوم را توجیه کرد.