به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی تانزانیا رفت و این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعهنویی به پایان رسید. هرچند ایران توانست پیروزی را کسب کند و دروازه خود را بسته نگه دارد، اما نمایش شاگردان قلعهنویی چندان تماشاگرپسند نبود و به هیچوجه با سطح انتظارات هواداران فوتبال همخوانی نداشت.
این دیدار نشان داد که تیم ملی ایران همچنان در زمینه ارائه بازی منسجم، کنترل میانه میدان و خلق موقعیتهای خطرناک روی دروازه حریف، جای پیشرفت دارد. فوتبالدوستان و کارشناسان با توجه به رده ۲۱ جهان بودن ملیپوشان ایران و تقابل پیش رو با تیمهای مطرح در جام جهانی ۲۰۲۶، نسبت به توانایی تیم برای ارائه عملکردی قدرتمند و جذاب در رقابتهای بزرگ، ابراز نگرانی کردهاند.
ابراهیم قاسمپور کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد تیم ملی ایران اظهار داشت: متأسفانه افرادی که سالها در فوتبال فعالیت کردهاند وقتی انتقاد میکنیم آن را خصومت یا غرضورزی میدانند در حالی که حرفهایی که میزنم نظر بسیاری از کارشناسان و فعالان فوتبال است واقعیت این است که فوتبال ما در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد.
او در ادامه افزود: نوع بازی تیم ملی با تیمهای رده پایین، هیچ بازدهی و ثمری برای تیم ندارد. کیفیت بازیها به گونهای نیست که هواداران را امیدوار کند و وقتی تیم مقابل ردههای پایینتر بازی میکند، تجربه و چالشی که تیم نیاز دارد شکل نمیگیرد. در جام جهانی هم اگر تیم با همین شرایط ظاهر شود نمیتوان انتظار داشت مقابل تیمهای مطرح جهان نتیجه مناسبی کسب کند.
قاسمپور درباره عملکرد بازیکنان ایران گفت: در آن دقایقی که دیدم، عملکرد ملیپوشان خوب نبود. تیم بیشتر در حالت دفاعی بازی میکرد و به ضد حملات دل خوش کرده بود. گلهای ایران هم بیشتر ناشی از موقعیتها و اشتباهات حریف بود تا تاکتیک مشخص برای رسیدن به گل. ساختار دفاعی تیم ملی مشکل دارد؛ پوشش دفاعی کافی نیست، سه خط تیم فاصله زیادی از هم دارند و هیچ شاکله و ساختار قویای دیده نمیشود.
او درباره حضور بازیکنان جوان و تغییر نسل در تیم ملی افزود: ستارههای ما که سالها کنار هم بازی کردهاند، به دلیل سن بالا تواناییها و قدرت دوندگی و تمرکز خود را از دست دادهاند. جایگزینهای فعلی هم هنوز آماده نیستند و این موضوع نگرانی زیادی ایجاد کرده است. در عوض، حضور بازیکنان جوان میتواند امیدوارکننده باشد، اما باید فرصت کافی به آنها داده شود تا تیم ساختار مناسبی پیدا کند.
قاسمپور در رابطه با دیدارهای احتمالی ایران با تیمهای ازبکستان و مصر در فیفادی بعدی گفت: ما ایرانیها یک ضرب المثلی داریم که میگوید «لنگ کفش در بیابان نعمت است» ما در سالهای اخیر بازیهای زیادی را با ازبکستان انجام دادیم که در کسب پیروزی مقابل این تیم ناکام بودیم و در آخرین دیدار هم با شکست مقابل این تیم به قهرمانی در کافا نرسیدیم. دیدار با چنین تیمهایی از مصاف با تیمهای سطح پایین به مراتب برای ما بهتر است. تیم مصر هم از تیمهای شناخته شده است که بازیکنان مطرحی از جمله محمد صلاح در آن حضور دارند این دیدارها میتواند به آمادهسازی تیم کمک کند، اما همچنان مشکلات ساختاری و تاکتیکی پابرجاست.
او در ادامه تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی تیم ملی، جابجایی زیاد بازیکنان و عدم تثبیت خط دفاعی است. هنوز مشخص نیست که چه ترکیبی برای خط دفاعی تیم مناسب است و این باعث شده تیم هماهنگی لازم را نداشته باشد. همچنین تاکتیکهای تیم برای رسیدن به گل مشخص نیست و تیم بیشتر به ضد حملات تکیه دارد.
قاسمپور در پایان گفت: اگر بخواهیم وضعیت تیم ملی را به طور کامل بررسی کنیم، باید به نبود سازندگی در چند سال اخیر اشاره کنیم. فرصت کافی به بازیکنان جوان داده نشده و تیم هنوز شاکله مناسبی برای رقابت در سطح جهانی ندارد. این مسائل باعث شده که هم کارشناسان و هم هواداران نسبت به عملکرد تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ نگران باشند.
