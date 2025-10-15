  1. سلامت
تحولی شگرف در مسیر درمان بدون جراحی باز + فیلم

رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان شهدای تجریش، درباره اهمیت رادیولوژی مداخله ای در مسیر درمان های کم تهاجمی، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صانعی، با اشاره به راه اندازی دوره فلوشیپ رادیولوژی مداخله‌ای در بیمارستان شهدای تجریش، گفت: طی چهار سال گذشته مشغول تربیت دستیاران و اینترونشنال (رادیولوژی مداخله‌ای) بوده ایم.

در این فیلم، نگاهی داریم به نقش حیاتی رادیولوژی مداخله‌ای (اینترونشنال) در درمان‌های کم‌تهاجمی که در بیمارستان شهدای تجریش انجام می‌شود.

جمعی از پزشکان متخصص و برجسته بخش رادیولوژی اینترونشنال بیمارستان شهدای تجریش، در خصوص اینکه چگونه بدون نیاز به جراحی باز، می‌توان تحولی شگرف در مسیر درمان بسیاری از بیماری‌های پیچیده ایجاد کرد، توضیحاتی داده اند.

آرش خامنه باقری رادیولوژیست گفت: درمان اصلی سکته حاد مغزی، خارج کردن لخته است که توسط آنژیوگرافی و توسط جراحی بسته صورت می‌گیرد.

حمیدرضا حقیقت خواه رادیولوژیست اظهار داشت: برای بیمارانی که بزرگی خوش خیم پروستات دارند، آنژیو شریان‌های پروستات در این بیمارستان انجام می‌شود.

